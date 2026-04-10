Hamilton exprime el SF-26: 297 vueltas clave en mojado para el desarrollo de Ferrari

El parón obligado de 'El Gran Circo' debido a las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí no han impedido que se siga desarrollando la acción en pista. Los equipos han planeado sus propias jornadas de actividad con el objetivo de mantener el rodaje y seguir extrayendo toda la información posible para no quedarse atrás a la hora de seguir desarrollando sus monoplazas. Una de las escuderías que ha planteado un plan de trabajo más extenso ha sido Ferrari. Y precisamente uno de sus pilotos, Lewis Hamilton, también ha estado en los test de Pirelli con neumáticos de lluvia brilla, donde ha completado 297 vueltas con el Ferrari SF-26.

La idea en Maranello para afrontar el parón era seguir desarrollando el coche y combinar la tarea en el simulador con pruebas físicas en circuitos. Y por eso, la fábrica italiana aprovechará su segunda jornada de 'filming day' para trabajar en pista con Carles Leclerc y Lewis Hamilton. Lo harán el 21 de abril en Monza. La eleción de la pista no es una casualidad, puesto que el trazado italiano es uno de los circuitos más difíciles para la recarga de energía, uno de los puntos que más duda genera en esta nueva era de la gestión, por lo que se puede extraer información de lo más valiosa para seguir desarrollando el SF-26.

Pero eso no es todo. La acción en pista comenzó mucho antes, concretamente el 1 de abril, en otro trazado italiano: Mugello. El equipo realizó dos jornadas de pruebas TPC (Testing of previous cars), por lo que salieron a pista con el SF-25, el modelo con el que el pasado curso Charles Leclerc logró un total de siete podios. Fueron los pilotos de pruebas Antonio Giovinazzi, Arthur Leclerc y Antonio Fuoco, los que rodaron entonces. Eso sí, lo hicieron con un monoplaza que poco tiene que ver con los coches actuales, sin efecto suelo. Pero toda información es poca para una temporada con tantas incógnitas.

Y por si no hubiese suficiente, en Maranello han tenido la suerte de que Pirelli les ha concedido un test de neumáticos en estas fechas. Más kilómetros y más información para ambas partes, y es que el suministrador de neumáticos sigue en carrera para desarrollar sus gomas de mojado de 2027. Los ensayos se llevaron a cabo en el circuito de Fiorano, uno de los pocos trazados europeos homologados para la Fórmula 1y que cuenta con sistema de riego que permite simular una carrera en lluvia.

Mercedes y McLaren, los siguientes

No es la primera escudería que lleva a cabo estas pruebas. Red Bull y Racing Bulls lo hicieron tras el Gran Premio de Japón, y en el caso de McLaren y Mercedes, les llegará el turno la próxima semana, en Nürburgring. Todas las escuderías rodarán con los monoplazas actuales, puesto que no serviría de nada hacerlo con modelos del pasado curso debido a la gran diferencia de características tras el cambio de reglamento. Tampoco es posible que monten nuevas piezas, pero se espera que sí puedan trabajar en mapas de motor. Sea como sea, contra más kilómetros de rodaje en pista, más datos para mejorar los coches de cara al GP de Miami, que se celebrará del 1 al 3 de mayo.

En cuanto a Hamilton, completó 142 vueltas (423 km) con el SF-26 durante la jornada del jueves, y el viernes volvió a pista. El viernes, el piloto de Ferrari recorrio 461 kilómetros, equivalentes a 155 vueltas, marcando su mejor tiempo de la jornada en 1:00.740. En total, acumuló 884 kilómetros entre ambas jornadas.