Hamilton explica su indirecta a Alonso en Singapur. "Humor británico"

Lewis Hamilton fue sancionado con 5 segundos por límites de pista en el Gran Premio de Singapur, lo que le costó perder la séptima posición final en favor de Fernando Alonso. La penalización llegó tras la carrera, después de las airadas quejas de Fernando en la radio de Aston Martin tras cruzar la meta en octava plaza: “No me lo puto creo, no me lo puto creo”, soltó el asturiano.

Después de que los comisarios escucharan las protestas de Alonso, Hamilton publicó un polémico post en su instagram, que muchos interpretaron como un palo a su rival español. En concreto, colgó un fragmento de la serie británica One Foot in the Grave, en la que el personaje principal repite "I don’t believe it" ("No me lo creo").

En Austin, Hamilton ha restado trascendencia al asunto y ha asegurado que se trató de una broma: "Era solo un poco de diversión. Humor británico. No he visto a Fernando desde entonces, pero me pareció gracioso. No veía esa serie desde hace más de veinte años y simplemente me vino a la cabeza ¿Qué es la vida si no puedes divertirte un poco?", ha soltadoentre risas".

Menos ironía ha utilizado Lewis al comentar su situación actual en Ferrari: “No tengo expectativas, solo intentar mejorar. Hemos analizado muchas cosas tras la última carrera y creo que podemos dar un paso adelante si ejecutamos mejor. No hemos mejorado el coche en rendimiento, pero aún hay más potencial por exprimir”, ha valorado.

“Estas últimas seis carreras son de aprendizaje. Tenemos que fortalecer relaciones, comunicación y procesos. El equipo se merece un buen resultado y ese es nuestro único foco", ha añadido.

Y sobre los rumores del posible interés de Ferrari por fichar a Christian Horner, ha asegurado que “son cosas que no ayudan. El equipo ha dejado claro su apoyo a Fred (Vasseur) y todos estamos trabajando muy duro de cara al futuro del equipo. A veces estos rumores pueden distraer, pero mi trabajo es mantener el foco en el objetivo y en el coche del próximo año".