Hamilton estalló contra Ferrari: "Esto no es buen trabajo en equipo"

MIAMI GARDENS (United States), 03/05/2025.- Scuderia Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain in Parc ferme following the sprint race at the Miami International Autodrome in Miami Gardens, Florida, 03 May 2025. The 2025 Formula 1 Miami Grand Prix is held at the Miami International Autodrome on 04 May. (Fórmula Uno, Reino Unido) EFE/EPA/SHAWN THEW / SHAWN THEW / EFE