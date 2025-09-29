Hamilton despide emocionado a su fiel Roscoe, el perro más popular de la F1

Lewis Hamilton ha informado a sus seguidores que Roscoe, su amado y fiel bulldog, falleció el domingo por la noche en sus brazos. El piloto de Ferrari, que debe viajar a Singapur en la próximas horas para la disputa del siguiente GP de Fórmula 1, ha estado pendiente la última semana de su famoso perro, de 13 años, que lamentablemente no ha logrado superar su crisis de salud.

Roscoe ha sido una figura destacada en el paddock durante más de una década. Para Hamilton era mucho más que una mascota. Le acompañó por medio mundo a bordo de su jet y se hizo tan popular en la Fórmula 1 que incluso participó en spots publicitarios.

Hamilton tenía otra bulldog, Coco, que murió de un fallo cardíaco en 2020. Hace unos días, pidió a sus fans que enviaran sus “pensamientos y oraciones” a Roscoe después de unas “horas aterradoras” para en una clínica veterinaria de Londres.

Mantuvo actualizaciones respecto al estado de salud del perro y hace tres días reveló que Roscoe estaba en coma después de sufrir complicaciones al contraer neumonía. Publicó varias fotos acompañándole en la clínica e incluso el jefe de Ferrari Fred Vasseur se acercó a interesarse por el bulldog, que finalmente no sobrevivió.

"Anoche perdí a mi mejor amigo. Gracias a todos por el cariño que le han demostrado a lo largo de los años. Roscoe, para siempre. Ahora está con Coco", comunicó Lewis, emocionado.