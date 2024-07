Hamilton, tras la descalificación de su compañero: "Lo siento por George"

El británico Lewis Hamilton, ganador del Gran Premio de Bélgica por la descalificación de su compatriota y compañero de equipo George Russell, comentó que lo siente por éste, pero destacó que los Mercedes han "vuelto a la lucha por las victorias en las últimas carreras".

"Por supuesto es decepcionante para el equipo perder el doblete, pero podemos sacar muchas cosas positivas de hoy", dijo el siete veces campeón del mundo en declaraciones que difunde el equipo Mercedes.

"Lo siento por George. Un no quiere ganar una carrera por una descalificación, pero hemos vuelto a la lucha por las victorias en las últimas carreras. Ahora es increíblemente competitivo, así que tendremos que trabajar duro para luchar por las victorias de forma más constante. No obstante, podemos afrontar las vacaciones de verano con impulso y positivismo", indicó.

Según Hamilton su "coche daba buenas sensaciones" y tenía "mucho más ritmo" del que esperaban. "Había varios coches que parecían similares en cuanto a rendimiento, pero, una vez que nos hemos puesto delante, hemos podido mantener esa posición", dijo sobre la carrera.

"Nos comprometimos con la estrategia de dos paradas y cubrimos a los que iban justo detrás de nosotros. George ha podido hacer funcionar la parada única y, aunque me he acercado a él en las últimas vueltas, no he podido pasarle con el aire sucio", explicó.