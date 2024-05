Hamilton se defiende de las acusaciones de Alonso

En la salida de la carrera al sprint del Gran Premio de Miami se ha producido una polémica maniobra de Lewis Hamilton, que ha desencadenado un accidente a cuatro, dejando fuera de carrera a Lance Stroll y Lando Norris y enviando a Fernando Alonso al fondo de la parrilla. Los comisarios no han abierto ninguna investigación, considerándolo un lance de carrera, por lo que tanto Alonso como Norris han mostrado su disconformidad. Fernando ha sido especialmente duro con Hamilton, que ha respondido con frialdad tras bajarse de su Mercedes.

"Veremos lo que deciden. Supongo que no decidirán nada porque no es español, pero bueno, creo que arruinó la carrera de unos cuantos, sobre todo de Norris, que tiene un coche muy rápido", ha protestado Alonso. Lando por su parte, ha lamentado que por culpa de "los errores de otros" no haya tenido ninguna oportunidad.

En las imágenes se aprecia como Hamilton se lanza al interior de la curva 1 le cierra la trayectoria a Alonso, que chocó con su compañero Stroll para evitarlo. El canadiense termina la carambola impactando con Norris.

Hamilton, que además del incidente en la salida ha protagonizado un pulso al límite con Kevin Magnussen, ha dado su versión de lo ocurrido: "En la primera curva estaba en el interior y creo que se habían ido un poco y se chocaron entre ellos y volvieron al interior. Creo que es lo que ha pasado", ha argumentado Lewis, sugiriendo que los dos Aston Martin se han tocado solos.

Respecto a la conducción temeraria de Magnussen, ha señalado que "Kevin siempre es problemático. Tiene su estilo. Ha sido divertido. Ha sobrepasado los límites en algunos momentos. Creo que estaba intentando retrasarme para que el otro Haas puntuara. Ha sido un poco agresivo".