Hamilton celebra la multa a Piquet por racismo: "Ojalá más gobiernos así"

"El racismo y la homofobia son inaceptables, y no tienen cabida en nuestra sociedad. Me encanta que hayan demostrado que eso no se tolera", valora el piloto británico Respecto a los rumores sobre su futuro, el heptacampeón es rotundo: "Me veo en Mercedes hasta mis últimos días en la F1"

Un tribunal brasileño impuso a Nelson Piquet una multa de 880.000 euros por sus comentarios racistas sobre Lewis Hamilton, al que se refirió como "negrito" en un podcast de F1 en noviembre de 2022. El astro brasileño, que fue tricampeón del mundo de F1 en1981, 83 y 87, se disculpó por sus palabras y dijo que el término que utilizó no pretendía ser despectivo y que era algo "que se ha utilizado amplia e históricamente de forma coloquial en portugués como sinónimo de 'chico' o 'persona". Aún así, cuatro asociaciones anti racismo y pro derechos humanos le demandaron por 1,5 millones y la pasada semana se hizo efectiva la sentencia por la mitad de esa cantidad.

El juez señaló que esa multa reflejaba no sólo "la función reparadora de la responsabilidad civil, sino también y quizás principalmente la función punitiva, precisamente para que como sociedad podamos librarnos algún día de los actos perniciosos que son el racismo y la homofobia".

Hamilton ha celebrado la sentencia en vísperas del Gran Premio de Australia, tercera cita del Mundial 2023. El piloto británico de Mercedes ha comparecido este jueves en rueda de prensa y entre otras cosas, se ha referido al fallo contra Piquet: "Ya hice comentarios al respecto cuando ocurrió. Sigo creyendo que, en general, no deberíamos dar foco a personas llenas de odio. Pero aún así me gustaría expresar mi reconocimiento al gobierno de Brasil, creo que es increíble lo que ha hecho al exigir responsabilidades a alguien y mostrar a la gente que eso no se tolera", ha dicho el británico.

"El racismo y la homofobia son inaceptables, y no tienen cabida en nuestra sociedad. Me encanta que hayan demostrado que defienden algo. Ojalá más gobiernos hicieran lo mismo, como se acaba de ver en Uganda. Obviamente, hay más de 30 países en África y Oriente Medio. Se puede aprender mucho de eso", ha zanjado Lewis, que ha coincidido en el paddock de Melbourne con Michael Masi, el que fuera director de carrera en el polémico desenlace del Mundial 2021 en Abu Dhabi.

Su futuro

Hamilton también se ha referido a los constantes rumores sobre su salida de Mercedes y ha sido contundente al respecto: "Me veo en Mercedes hasta mis últimos días en la F1, para ser honesto. Sigo sintiéndome como en casa, en familia", ha señalado.

A sus 38 años, el heptacampeón del mundo cree que aún tiene mucho que aportar y se muestra deseoso por sellar su renovación: "Tengo aliados increíbles en el equipo, tengo excelentes relaciones. Mientras pueda continuar ayudando a impulsar el equipo, contribuyendo... si alguna vez llega el punto en el que siento que no puedo hacer eso, será hora de que entre un joven en mi lugar", ha comentado para cerrar.