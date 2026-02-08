Hamilton lo cambia todo: Nuevo manager, nuevo ingeniero de pista… ¿y nueva relación con Kim Kardashian?

En 2025 Lewis Hamilton quiso darle un giro radical a su vida profesional y se volcó en su nuevo desafío con Ferrari. Pero la cosa acabó en drama, sin subir ni una sola vez al podio y siempre superado por su compañero Charles Leclerc. Jamás, en sus 19 años de carrera, el heptacampeón había vivido una temporada tan decepcionante. “Una pesadilla”, como él mismo describió.

En 2026 está dispuesto a cambiarlo todo. El pasado 7 de enero cumplió 41 años, lo que le convierte en el segundo piloto más veterano de la parrilla tras Fernando Alonso (44). Para empezar, según publica el ‘Daily Mail’, ha cortado lazos con su antiguo representante, Marc Hynes, aunque de modo amistoso.

El ex campeón británico de Fórmula 3 y director ejecutivo de la empresa de representación de Hamilton, volvió a trabajar con Lewis para supervisar su etapa en Ferrari, pero ahora Hynes ha asumido un nuevo cargo en el equipo Cadillac, que se incorporará a la parrilla este año. De momento Lewis no tiene nuevo agente y está tratando de reestructurar su agencia ‘Project 44’.

Operación limpieza

Menos pacífica ha sido la ruptura de Hamilton con su primer ingeniero de carrera en Ferrari, Riccardo Adami. Después de años de estrecha relación con Peter Bonnington, ‘Bono’ en Mercedes, la relación con el italiano nunca llegó a ser fluída y las tensiones se hicieron patentes durante el curso pasado en sus intercambios de radio.

En Maranello han resuelto el problema ascendiendo a Adami a jefe de la Academia de Pilotos y el departamento de pruebas. Todo apunta a que su sustituto será Cedric Michel-Grosjean, que colaboró con Oscar Piastri en McLaren. Otra opción es Luca Diella, actual ingeniero de rendimiento de Hamilton. Se espera que la designación se defina antes de la primera carrera de la temporada, el 8 de marzo en Melbourne.

Otro cambio sonado ha sido el de una veterana del paddock, Silvia Hoffer, que deja su puesto al frente de la comunicación del equipo Ferrari en F1 y ha sido trasladada a la comunicación corporativa de la marca.

Y la 'operación limpieza' sigue en el box de Hamiltol. Según informa 'The Independent', el britçanico también está a punto de poner fin a su relación con Gabriela Kwaku Yeboah, conocida como Ella, quien hasta ahora había sido su responsable de prensa personal.

Nueva oportunidad en 2026

Por si el cambio de reglamento que aborda la F1 en 2026 y que es el más extremo de los últimos años, Hamilton afrontará su segundo año de rojo con nuevo manager y director de carrera. Solo su fisioterapeuta y persona de confianza Angela Cullen seguirá a su lado en esta nueva etapa.

Lewis , que tuvo graves problemas de adaptación a su primer Ferrari tras doce años pilotando un Mercedes, ha influído activamente en el desarrollo del nuevo monoplaza SF-26, según cuenta la ‘Gazzetta dello Sport’, aportando información específica sobre la entrega de potencia, la ergonomía del volante, la suspensión o la distribución de los frenos. Los primeros comentarios de los test en Barcelona, que lideró, sugieren que Hamilton está satisfecho con la respuesta del equipo atendiendo a sus indicaciones. Su objetivo sigue siendo el octavo título mundial, superando el récord de Michael Schumacher.

Vida privada

Y si nos atenemos a los rumores que estos últimos días han inundado las redes sociales, también podría haber un cambio significativo en su vida privada. Según publicó ‘The Sun’ , Hamilton ha iniciado una relación sentimental con Kim Kardashian.

El rumor se originó en Londres y se extendió por todo el mundo en cuestión de horas, aunque no hay confirmación oficial por parte de los protagonistas: El piloto de Ferrari y la empresaria e influencer estadounidense pasaron un fin de semana en un hotel de lujo en los Cotswolds, una prestigiosa zona del centro de Inglaterra, y los paparazzis tomaron imágenes del encuentro en la campiña de Oxfordshire.

La prensa sensacionalista británica asegura la ‘broma’ les costó 140.000 euros por una noche. Kim Kardashian, de 45 años, es madre de cuatro hijos y mantuvo una larga relación con el rapero Kanye West hasta 2021. Hamilton, por su parte, salió con la cantante Nicole Scherzinger de 2007 a 2015, y después de eso se le han atribuído otros romances.

En una entrevista el pasado julio admitió estar soltero: "Es muy complicado tener una vida privada, sobre todo en el mundo actual. Veo a otros pilotos y me pregunto cómo lo hacen: algunos tienen hijos, otros están casados, otros tienen novia... Yo también pasé por eso a los 20, pero ahora he tomado una decisión diferente: he decidido aprovechar al máximo mi tiempo aquí, porque es más corto de lo que uno piensa", explicó a la revista francesa RTBF.

Por último, a finales del año pasado Hamilton pasó por uno de sus momentos vitales más duros con la muerte de su inseparable bulldog ‘Roscoe’, toda una celebridad en el paddock de F1. Y también en ese aspecto podría haber una nueva ilusión en su vida, ya que recientemente publicó en sus redes sociales la imagen de un precioso cachorro que al parecer ha elegido.