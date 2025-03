Hamilton ya cabalga con Ferrari: "No había sentido esta calma en mucho tiempo"

Lewis Hamilton ya sabe lo que es ganar con Ferrari... al menos en una carrera al Sprint. En su segundo fin de semana como piloto de la escudería italiana, el británico defendió la pole conseguida este viernes para proclamarse vencedor de una carrera de mucha estrategia.

La alegría duró más bien poco para el británico, que horas después disputó la clasificación para la carrera de este domingo sin la misma fortuna que en la de Sprint. Sea como fuese, Hamilton empieza a demostrar su jerarquía en Ferrari haciendo gala de sus siete campeonatos del mundo en Fórmula 1.

El británico volvía a uno de los circuitos que mejor recuerdo guarda, un fin de semana "verdaderamente especial" como reconoció. Su debut terminó siendo verdaderamente decepcionante tras terminar décimo en Australia, aunque firmaría en China su primera gran obra como piloto de Ferrari. "Sentí una calma que no había sentido en mucho tiempo".

Su primera gran obra en Ferrari

Hamilton partía desde la pole tras marcar el mejor tiempo en la clasificación del viernes. "Me subí al coche antes porque quería disfrutarlo, llevaba mucho tiempo sin estar ahí”, explicaba con una sonrisa el británico. Después de las malas sensaciones en Melbourne, en Shangái el siete veces campeón del mundo sí disfrutó al volante de su monoplaza: "Me sentí uno con el vehículo. El coche daba muy buenas sensaciones hoy, estoy mucho más contento. Todavía sigo aprendiendo y ahora entiendo mejor qué necesita el coche y qué tengo que hacer yo para que vaya más rápido", explicó.

Hamilton, tras ganar en la Sprint de este sábado en China / WU HAO / POOL / EFE

Con la victoria asegurada tras una brillante gestión de la degradación de los neumáticos, Hamilton no lanzó las campanas al vuelo y pidió prudencia viendo la igualdad con sus rivales: “La clasificación al Sprint estuvo apretadísima entre los tres primeros, así que esta tarde va a ser difícil de nuevo, pero vamos a darlo todo. La clave será no cometer errores”, avanzó. Y no le faltaba razón.

En la clasificación de este sábado, Hamilton no se mostró tan cómodo como durante el viernes y cerró una quinta plaza para la carrera del domingo que no satisfizo del todo al de Ferrari: "Solo hemos cambiado dos o tres cosas muy sutiles, pero parece que han surtido un gran efecto. El coche no ha dado las mismas sensaciones, desde luego”, indicó el inglés en declaraciones a DAZN".

"Quizá tengamos que volver a cambiar -explicaba Hamilton-, sé cómo gestionar los neumáticos y creo que todo el que iba detrás ha tenido dificultades. Tengo que pensar esta noche cómo pasar de quinto a primero". El británico se prepara para la apretada carrera de este domingo, donde espera hacer un nuevo milagro y conseguir el doblete de victorias en China, tanto en la Sprint como en la carrera del domingo.