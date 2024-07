Hamilton aviva la rivalidad con Verstappen

Lewis Hamilton y Max Verstappen no han olvidado sus rencillas tras el polémico desenlace del Mundial 2021 en Abu Dhabi. Y a la mínima, ambos vuelven a las andadas. En Hungría, bajo presión y superado por el ritmo de los McLaren, el neerlandés insultó a su ingeniero de pista, criticó la estrategia de su equipo y a falta de cinco vueltas se echó encima del Mercedes con tanto ímpetu que el Red Bull salió volando delante de Hamilton. Los comisarios lo consideraron 'lance de carrera' y el inglés, que acabó tercero en el podio, lo acató, aunque a su llegada al circuito de Spa, ha censurado severamente la actitud de Verstappen.

Lewis le ha recordado a Verstappen que representa a un equipo y debe mantener siempre la compostura ejemplar dentro y fuera de la pista. "Tienes que ser un líder de equipo, un miembro del equipo. Quizá no un líder, pero siempre debes recordar que tú eres compañero de equipo de mucha gente. Tienes que actuar como un campeón del mundo y no como la semana pasada", advierte.

"Estuve bastante sorprendido. Yo, la verdad, es que estaba bastante relajado con la situación y dije que era un incidente de carrera y que teníamos que pasar página. Teniendo en cuenta que un coche estaba bajo control y el otro no y además, si miras la repetición, estoy muy por delante en el vértice. Dejé mucho hueco en la parte derecha, así que estaba bastante sorprendido", añade.

"Mira, tengo casi 40 años y recuerdo estar aquí con 20. Es una cosa de edad, no me lo voy a tomar como algo personal y no me afectó en absoluto", zanjó Lewis, que reconoció que no ha hablado del tema con Max: "No hemos tenido una charla. No sé si la tendremos. Si tenemos tiempo, tal vez hablemos en el desfile de pilotos de este fin de semana, quizás. No he sentido la necesidad de hacerlo, quizás él quiera decirme algo".

Max se justifica

Verstappen, por su parte, niega que el diálogo con su ingeniero fuera un problema grave y cree que evitó que el equipo no fuera responsable de sus decisiones. "Es importante que puedas ser crítico. Es nuestro enfoque, porque en este mundo en el que vivimos ahora siento que mucha gente que ya no puede soportar las críticas como solía hacer", lamenta.

"Cuando las cosas no van como deberían, creo que es bastante normal que puedas compartir tu frustración. Y eso es lo que hice. Por supuesto, cuando estás lleno de adrenalina y suceden cosas en la carrera con las que no estás contento, expresas tu frustración. Pero también hablas de estas cosas en la reunión. Eso es lo que hicimos, no fue óptimo en términos de cómo ejecutamos la carrera, y aprendimos de ello, y simplemente seguimos adelante", desvela sobre lo tratado en el equipo después de la carrera", asegura Max.