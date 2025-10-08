Hamilton arrebata un nuevo récord Schumacher

No está siendo la mejor temporada para Ferrari. Y mucho menos, lo está siendo para Lewis Hamilton, quien dejó atrás once temporadas con Mercedes buscando volver a ser competitivo de la mano de una de las escuderías más emblemáticas de la Fórmula 1. Pese a todo, el heptacampeón sigue cosechando récords y el último llegó precisamente en el Gran Premio de Singapur, carrera en la que terminó siendo sancionado por competir sin frenos en los giros finales.

El británico superó a Michael Schumacher como piloto con el mayor número de temporadas anotando, al menos, una vuelta rápida. Y lo hizo en el circuito urbano de Marina Bay. El 'Kaiser' llegó a lograr un total de 15, por lo que la de Lewis el pasado fin de semana fue la número 16. Anteriormente, el alemán ya había superado el récord a Alain Prost (11) en 2003.

Lewis cosechó esta hazaña tras pasar por boxes por segunda vez, momento en el que montó los neumáticos blandos. En ese momento iniciaría una persecución a Kimi Antonelli, su sustituto en Mercedes, que lo llevaría a marcar el mejor registro.

¿Lo batirá Verstappen?

Por el momento, no parece fácil que nadie arrebate este nuevo reconocimiento al de Ferrari, pero si alguien está cerca en la parrilla actual, es Max Verstappen. Por el momento, el neerlandés ya ha marcado diez vueltas rápidas de carrera consecutivas, habiendo marcado al menos una vuelta rápida desde su aterrizaje en Red Bull en el año 2016.

Una temporada difícil

A sus 40 años, el piloto de Ferrari atraviesa un momento delicado. Su aterrizaje en la escudería italiana llegó con la esperanza de volver a lo más alto en el tramo final de su trayectoria deportiva. Pero está siendo todo lo contrario. Un triunfo en la carrera al Sprint en China es el único buen resultado con el que Lewis puede conformarse.

Comenzó la temporada en Australia con una décima plaza. Un puntito, y a sumar. Su mejor resultado en carrera ha sido una cuarta plaza en El Gran Premio de la Emilia Romagna, el Red Bull Ring de Austria y en su gran premio de casa, en el circuito de Silverstone. Su peor resultado: una décimosegunda plaza en Hungría, además de una descalificación en el GP de China

Tampoco es que su compañero, Charles Leclerc, haya logrado una mayor hazaña. No ha podido lograr ninguna victoria y tan solo ha podido subirse al podio en cinco ocasiones. Sin duda, Ferrari atraviesa tiempos de crisis.