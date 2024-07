Hamilton: "Amo los desafios y en Ferrari lo será"

Crecido después de su soberbia victoria en el GP de Gran Bretaña, la primera para él en el Mundial desde Arabia 2021, Lewis Hamilton espera aprovechar el salto de prestaciones de Mercedes esta temporada para despedirse de su actual equipo con el mejor balance posible en los doce grandes premios que restan. Pero ya mira más allá y habla sin tapujos de su próxima aventura en Ferrari, a partir de 2025.

En declaraciones a SKY UK, reconoce que tendrá que adaptarse al entorno de Maranello: "Definitivamente allí la gente es más emocional que nosotros, los ingleses. Espero que en Ferrari todo sea diferente, hasta ahora siempre he corrido en equipos con sede en Inglaterra (McLaren y Mercedes) y en Italia entraré en contacto con una cultura completamente diferente", subraya Lewis.

"Está claro que será una experiencia nueva para mí y definitivamente un desafío. Pero me encantan los desafíos. Los amo y en Ferrari lo será. Realmente no sé qué esperar, pero estoy seguro de que, a su manera, todo lo que viviré allí será especial y único" , considera.

Wolff y el 'divorcio' con Lewis

En Silverstone, también el jefe de Mercedes, Toto Wolff, habló del futuro de Hamilton en Ferrari: “Si me pongo en el lugar de Lewis, por un lado lo entiendo. Está en la última etapa de su carrera y todo el mundo en el paddock quiere vestir de rojo en su vida. Entendí sus razones y estoy absolutamente en paz con él, la nuestra es una relación que va más allá, pero ciertamente no fue un divorcio amistoso”, remarcó

Wolff no ocultó su decepción por los acontecimientos: "Hay una relación profesional y personal con Lewis. La segunda no se vio afectada, somos amigos, pero lo que me dolió fue no tener tiempo de reaccionar a su fichaje por Ferrari. Todo sucedió en un día. Está claro que la noticia fue filtrada por ellos (Ferrari), casualmente el mismo día de la comunicación de sus resultados financieros...".