Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lesión BisiwuJulián ÁlvarezHamza AbdelkarimVuelta a EspañaClasificación general Vuelta a España hoyEtapa 13 Vuelta a EspañaUS Open hoyOrden de juego US Open hoyBadosa - Gauff horarioPosibles rivales Barça Champions FemeninaSorteo Champions FemeninaLuis Enrique MourinhoManu GonzálezDimarco BarçaRafa JódarMundial España baloncestoSara CarboneroBOE ciclistasBerni ÁlvarezAnder BasurtoPerico InduráinOutdoor
instagramlinkedin

FÓRMULA 1

Hadjar podría perderse el estreno del Madring

Ausente en Zandvoort y Monza por su lesión de muñeca, el francés podría ser baja también en el GP de España: "Madrid es la próxima semana, va a ser complicado"

Hadjar sigue de baja

Hadjar sigue de baja / Red Bull Contentpool

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura López Albiac

Laura López Albiac

Isack Hadjar está siguiendo a rajatabla el consejo de Marc Márquez: "Carreras hay muchas, cuerpo, solo uno". El francés, que se lesionó la muñeca en el gimnasio durante la pausa estival de la F1, no quiso precipitar su regreso y tras charlar con el nueve veces campeón de MotoGP, con quien comparte 'fisio', causó baja en el GP de los Países Bajos. Tampoco este fin de semana participa en el GP de Italia, donde le sustituye de nuevo Liam Lawsony el jefe de Red Bull, Laurent Mekies ha puesto en duda que pueda reaparecer en el estreno del Madring, del 11 al 13 de septiembre.

En declaraciones a Canal+ durante los Libres 1 de Monza este viernes, Mekies ha alertado sobre Hadjar: "Isack está bien. No puede pilotar, así que, evidentemente, no voy a deciros que está contento, porque no lo está. Pero la prioridad absoluta es su recuperación. No tenemos ninguna razón para correr riesgos con eso", ha señalado.

El jefe de Red Bull ha elogiado la entrega del piloto francés y ha pedido paciencia: "Ha hecho un inicio de temporada fantástico, es muy joven, progresa cada vez que se sube al coche y, por tanto, es importante que vuelva a ponerse al volante cuando esté al 100%. Así que nos tomaremos el tiempo necesario, seguiremos sus sensaciones y la opinión de los médicos, y le daremos el tiempo que necesite. Estoy seguro de que dentro de poco será algo de lo que nos reiremos".

Noticias relacionadas y más

Poniendo el acento en el próximo GP de España, Mekies ha sido claro: "Madrid es dentro de unos días, la próxima semana, así que es complicado. Haremos otra evaluación con él, pero probablemente sea complicado pensar en Madrid", ha advertido. "Vamos carrera a carrera y lo analizamos juntos de una manera más racional. De nuevo, la prioridad, lo que inclinará nuestra decisión, es estar seguros de que regresa al 100% y sin ningún riesgo para su futuro".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL