Hadjar podría perderse el estreno del Madring

Isack Hadjar está siguiendo a rajatabla el consejo de Marc Márquez: "Carreras hay muchas, cuerpo, solo uno". El francés, que se lesionó la muñeca en el gimnasio durante la pausa estival de la F1, no quiso precipitar su regreso y tras charlar con el nueve veces campeón de MotoGP, con quien comparte 'fisio', causó baja en el GP de los Países Bajos. Tampoco este fin de semana participa en el GP de Italia, donde le sustituye de nuevo Liam Lawsony el jefe de Red Bull, Laurent Mekies ha puesto en duda que pueda reaparecer en el estreno del Madring, del 11 al 13 de septiembre.

En declaraciones a Canal+ durante los Libres 1 de Monza este viernes, Mekies ha alertado sobre Hadjar: "Isack está bien. No puede pilotar, así que, evidentemente, no voy a deciros que está contento, porque no lo está. Pero la prioridad absoluta es su recuperación. No tenemos ninguna razón para correr riesgos con eso", ha señalado.

El jefe de Red Bull ha elogiado la entrega del piloto francés y ha pedido paciencia: "Ha hecho un inicio de temporada fantástico, es muy joven, progresa cada vez que se sube al coche y, por tanto, es importante que vuelva a ponerse al volante cuando esté al 100%. Así que nos tomaremos el tiempo necesario, seguiremos sus sensaciones y la opinión de los médicos, y le daremos el tiempo que necesite. Estoy seguro de que dentro de poco será algo de lo que nos reiremos".

Poniendo el acento en el próximo GP de España, Mekies ha sido claro: "Madrid es dentro de unos días, la próxima semana, así que es complicado. Haremos otra evaluación con él, pero probablemente sea complicado pensar en Madrid", ha advertido. "Vamos carrera a carrera y lo analizamos juntos de una manera más racional. De nuevo, la prioridad, lo que inclinará nuestra decisión, es estar seguros de que regresa al 100% y sin ningún riesgo para su futuro".