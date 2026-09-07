Hadjar, baja para Madrid; Tsunoda y Lawson se mantienen como sustitutos

Liam Lawson continuará al volante del Red Bull este fin de semana en el Gran Premio de España, mientras que Isack Hadjar sigue recuperándose de su lesión de muñeca. De esta manera, Yuki Tsunoda estará también presente en Madrid a los mandos del RB#03. De esta manera se mantiene la alineación que la escudería de las bebidas energéticas y su segundo equipo presentaron en el Gran Premio de Italia.

"Tras competir con el equipo en Zandvoort y Monza, Liam (Lawson) seguirá pilotando junto a Max (Verstappen) en el Gran Premio de España de esta semana en Madrid", explicó Red Bull en un comunicado.

"La decisión se ha tomado mientras la recuperación de Isack continúa avanzando de forma positiva. Aunque todavía no está listo para volver al cockpit, estará en Madrid apoyando al equipo. Todos en Oracle Red Bull Racing esperan darle la bienvenida a Isack de vuelta al volante muy pronto", concluye la nota difundida por el equipo.

Paralelamente, Racing Bulls comunicó que seguirá contando con el japonés Yuki Tsunoda para la prueba de este fin de semana que supone el estreno de MadRing en el calendario de la Fórmula 1.

El piloto nipón consiguió en Monza una meritoria décima posición que se tradujo en un punto en su vuelta a Fórmula 1 tras finalizar en 2025 su rol como piloto a tiempo completo en el campeonato.