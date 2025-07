Habla el mánager de Verstappen... y no desmiente contactos con Mercedes

El compañero Carlos Miquel, de la cadena COPE, captó en una imagen la esencia del culebrón que protagoniza estos días Max Verstappen. El jueves, en el circuito de Silverstone, el campeón neerlandés ofreció una multitudinaria rueda de prensa en la que, básicamente, no dijo nada. O al menos, nada de lo que querían oir los periodistas después de una semana de intensas especulaciones sobre su posible salida de Red Bull para fichar por Mercedes.

"No tengo nada que añadir respecto a lo que dije la semana pasada en Austria. Otros escriben cosas, historias, eso está bien, pero no es para mí. Creo que siempre hay que mantener la calma y disfrutar de lo que se hace. Hasta ahora he tenido mucho éxito y esta temporada quizá no sea la que deseábamos como equipo, pero eso también puede pasar", soltó Verstappen, que se negó en rotundo a comentar los rumores sobre Toto Wolff y Mercedes.

Admitió que sería arriesgado cambiar de equipo antes de la temporada 2026 de Fórmula 1, cuando entrará en vigor un reglamento técnico nuevo. "Eso es cierto. Por eso tengo contrato con Red Bull", soltó. Pero no fue tan contundente a la pregunta sobre si Red Bull será el equipo adecuado para pilotar el año que viene, cuando cambiará Honda por motores propios y asesoramiento de Ford: "Nadie puede decir con un 100% de certeza que tengan toda la confianza para el año que viene. Hay muchos interrogantes. Todo lo que tengo que hacer es conducir rápido con lo que tenga entre manos", zanjó Max.

El manager, más claro

Su mánager, Raymond Vermeulen, aporta una versión bastante más clarificadora y sin llegar a confirmar contactos con Mercedes, tampoco los desmiente. "En la Fórmula 1, todos hablan con todos. Tiene sentido que también hablemos con Toto Wolff, como también tiene sentido que hablemos con A, B, C y D", sugiere, en declaraciones a Formula.nl.

En su opinión no es "tan impactante" que haya conversaciones con varios equipos, no solo Mercedes. Que de vez en cuando Toto y yo tomemos un café, no me parece nada sorprendente, pero ahora se ha montado todo un circo mediático alrededor de eso”, considera.

Max tiene contrato con Red Bull a largo plazo, hasta 2028, pero con una cláusula de salida que le permitiría dejar el equipo si los resultados no acompañan. Vermeulen entiende que en este contexto, es normal que haya especulaciones: "Así es la Fórmula 1. Una vez el bombo gira en torno a Lando Norris y Oscar Piastri, otra vez a Lewis Hamilton y Ferrari, y ahora le ha tocado a Max y a sus supuestas cláusulas de rendimiento. Es una especie de olla a presión, una acumulación de noticias y especulaciones que en un fin de semana de F1 llega a un clímax que no representa la realidad", dice.

"Algunas cosas que leo están realmente muy alejadas de la realidad", asegura el agente del piloto neerlandés, que al igual que él, se centra en el rendimiento de Red Bull la próxima temporada: "Ahí está nuestro foco. Tenemos un contrato y estamos comprometidos, como lo hemos estado durante once años. Ahora queremos, sobre todo, que el rendimiento regrese. Y rápido. Max quiere sacar lo mejor del material que tiene a su disposición, pero también somos conscientes de que el campeonato de este año ya no está a nuestro alcance", recuerda.

"No sé exactamente de dónde sale todo eso de las cláusulas de rendimiento o si se activan o no durante el verano. La pregunta sigue siendo qué pasaría entonces o qué no pasaría. Quizás no pase nada. Ya ha sucedido antes que se activaran cláusulas de rendimiento y que luego la cosa se enfriara. Pero no, no podemos dar un cien por cien de certeza sobre lo que ocurrirá el año que viene. Nadie puede hacerlo", cierra Vermeulen.