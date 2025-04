"No haber fichado a Carlos Sainz fue una cagada fuerte"

La hegemonía de Red Bull está en entredicho. El podio de Max Verstappen, segundo tras Lando Norris, en el estreno del Mundial en Australia parece flor de un día. El RB21 no rinde, o esconde muy bien sus armas, y el tetracampeón neerlandés tendrá muy complicado revalidar título esta temporada.

Vodevil con Lawson

Después del sainete y el relevo de Liam Lawson por Yuki Tsunoda después de dos carreras, las críticas hacia la escudería de Milton Keynes se han recrudecido. Sin Sergio 'Checo' Pérez como compañero de box de Mad Max, muchos veían a Carlos Sainz como el candidato idóneo a ocupar el volante vacante del mexicano. Tampoco ha ayudado a los energéticos las salidas de Adrian Newey y Jonathan Wheatley. El desarrollo del monoplaza se ha visto limitado sin la intervención de los dos gloriosos ingenieros.

Entre las voces discrepantes con los británicos se encuentra la de Jaime Alguersuari, quien fuera piloto de la parrilla y estuviera a nómina de Red Bull como probador. El piloto español atacó con fiereza a su exequipo en unas declaraciones recogidas por 'SoyMotor.com'.

Carlos Sainz, en rueda de prensa / EFE

Apostaba por Carlos Sainz

“El problema que ha tenido Red Bull es que han dejado escapar a Carlos. Lo tenían que haber firmado, y que Verstappen y él hubieran hecho equipo. Ya tenía experiencia con Leclerc. ¿Que Max no puede hacer equipo? Pues aprende. Porque su padre no le ha enseñado a trabajar en equipo, desde que tenía seis años", dijo el barcelonés.

Pero no quedó ahí la crítica de Alguersuari a su exescudería, quien consideró una "cagada fuerte" su no fichaje. "Para mí, la cagada fuerte de Red Bull es no haber escogido a Carlos Sainz. El año pasado era blanco y en botella. Tienes a Carlos libre, cógelo. Que Max diga lo que quiera. Sube a Carlos. Es así. Los dos son muy buenos. Quieres tener la mejor pareja posible con un coche no dominante, tienes que sumar puntos en el Mundial de constructores. Lo que está demostrado es que la decisión que han tomado (relevo de Lawson) les pone totalmente en duda. Es como decir ‘estamos totalmente perdidos'. Tenían la posibilidad de firmar a Carlos, no lo quisieron por miedo, porque Max puso mucha presión de ‘no quiero que me molesten porque yo estoy muy bien así, no quiero un compañero de equipo como Carlos', porque sabemos que Carlos le molesta. Al menos, los datos que tenemos es que Carlos le molestó mucho en Toro Rosso", admitió Alguersuari.

Dominio McLaren

Dos Grandes Premios se han disputado (Australia y China) y Red Bull tendrá la opción de redimirse este próximo fin de semana en Japón. La época de gloria para los energéticos, sin embargo, parece lejana, con los McLaren (Norris-Piastri) marcando la pauta en el inicio de este Mundial.