Haas liquida su deuda con Uralkali y ya puede viajar a Italia

Fin al lío entre Uralkali y Haas. La empresa rusa confirmó este lunes el pago por parte del equipo estadounidense, por lo que los monoplazas de Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen, que se encontraban embargados en Zandvoort, ya pueden viajar a Monza para el Gran Premio de Italia de este fin de semana.

El origen del pulso entre Haas y Uralkali se remonta a 2022, año en el que el equipo norteamericano decidió romper de forma unilateral el acuerdo con uno de sus principales patrocinadores, la empresa rusa Uralkali, a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Una ruptura de contrato que provocó que Uralkali recurriese a los tribunales para reclamar los doce millones de dólares que le debía Haas, cantidad que había adelantado antes de que empezase la temporada.

La sentencia impuesta por un juez suizo determinó que Haas tenía que devolverle dicha cifra a la empresa rusa, quien meses después denunció el incumplimiento del plazo de pago por parte del equipo estadounidense. Todo esto llevó a que Uralkali solicitase a un tribunal de los Países Bajos el embargo del material del equipo, poniendo en duda su participación en el Gran Premio de Italia.

Embargados en Zandvoort

Pese a que el pago se efectuó el pasado viernes, Uralkali afirmó no haberlo recibido, por lo que durante el Gran Premio de los Países Bajos se vio como varios policías y agentes judiciales entraron al garaje de Haas para contabilizar los activos del equipo y embargarlos en Zandvoort hasta que no saldasen su deuda con su antiguo patrocinador. El equipo estadounidense justificó su retraso alegando que estaban buscando la manera de que la operación no entrase en conflicto con las restricciones comerciales que hay con algunas compañías rusas en la actualidad.

No fue hasta el lunes por la mañana que Haas recibió la luz verde para poner rumbo a Monza, después de que la empresa rusa confirmase la recepción del abono. No obstante, la participación del equipo en el Gran Premio de Italia no se verá alterada por este incidente, pues ambos países se encuentran relativamente cerca y no supondrá un problema llegar a tiempo antes del viernes.