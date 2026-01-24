Haas echa a rodar en la casa de Ferrari

La actividad en Fiorano no cesa. Después de que el SF-26 de Ferrari diera este viernes sus primeros pasos en la pista de su propiedad, este sábado fue turno para Haas, que puso también sobre el asfalto del trazado italiano su VF-26.

El equipo estadounidense, que mostró el diseño de 2026 hace apenas unos días en una presentación descafeinada sin evento, realizó sus primeros kilómetros de este ilusionante e incierto año con el joven Oliver Bearman, quien volverá a formar dupla esta temporada con el francés Esteban Ocon.

El 'shakedown' de Fiorano fue además la primera oportunidad para ver el coche real, ya que la presentación se redujo a apenas unos renders con la nueva decoración. El 'VF-26 está vivo', escribió el equipo en un post en sus redes sociales con el nuevo monoplaza en el circuito italiano. En el 'livery' de este 2026, Haas da preferencia al blanco eliminando prácticamente el negro con el que competía el curso pasado.

Lo que se mantiene son los reconocibles tintes de rojo, mientras que la GR de Gazoo Racing Toyota, gana peso, reinando en la zona superior del monoplaza y en alerón delantero. Una declaración de intenciones con la que pretende afianzar el vínculo con el fabricante japonés.

Barcelona espera

La matinal en Fiorano sirvió de primera toma de contacto antes de los cinco días de pruebas que tendrán lugar a partir de este lunes en el Circuit de Barcelona-Catalunya a puerta cerrada. En los mismos, cada equipo dispondrá de tres días de su elección para empezar a calibrar el estado de sus coches en una campaña en la que se estrena el cambio de normativa.