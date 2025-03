Haas, con decoración especial en Japón

Haas ha presentado el diseño que lucirán sus monoplazas este fin de semana en Suzuka. El equipo estadounidense, que mantiene un acuerdo de colaboración con Toyota, ha querido tener un gesto con el constructor nipón y celebrará el inicio oficial de la temporada de los cerezos en flor en Japón, decorando los monoplazas de Esteban Ocon y Oliver Bearman con los tradicionales motivos florales 'sakura'.

Haas ha inudado de flores rosadas el lateral del coche y el alerón delantero. El equipo estadounidense, motorizado por Ferrari, dio la sorpresa en el último GP de Choina al situar sus dos monoplazas en los puntos, quinto (Ocon) y octavo (Bearman), después de la descalificación de los dos Ferrari.

"Tras un fin de semana muy exitoso en Shanghái, estamos entusiasmados por venir a Japón. Suzuka es un circuito muy difícil, tanto para los pilotos como para los ingenieros, a la hora de poner a punto el coche correctamente. Afrontamos este fin de semana con la vista puesta en cualquier reto que se nos presente y aspiramos a sacar el máximo partido del VF-25 y de nuestros pilotos", asegura el jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu.

"Australia fue una sorpresa para nosotros, algo que no esperábamos después de las pruebas de Bahréin, ¡pero qué reacción!. Aunque fuimos competitivos en Shanghái, sabemos que aún tenemos un problema fundamental en el coche que se reveló en Melbourne. No me engaño pensando que hemos resuelto el problema; no es así. En algunos circuitos seguiremos teniendo grandes problemas, pero cuando podamos pilotar el coche como queremos, con buenas características de pista, eso es lo que ya podemos hacer".

Esteban Ocon asegura que Suzuka "es el mejor circuito del Mundial para mí. Tiene muchísimos atractivos, sobre todo el primer sector, que es increíblemente rápido y fluído. Hay que ser muy comprometido y preciso al pilotar, sobre todo en la clasificación, y eso es lo que lo hace aún más especial y gratificante cuando se consigue una buena vuelta. He conseguido buenos resultados aquí en el pasado, como el cuarto puesto en 2022, y esperamos estar en la lucha por otro buen resultado este fin de semana y empezar con buen pie este ciclo de tres pruebas consecutivas".

Por su parte, el rookie Oliver Bearman recuerda que ya compitió aquí en la Super Fórmula japonesa. "Fue una experiencia fantástica y la afición estuvo increíble. Contar con todo ese apoyo, en una simple prueba, fue increíble. La pista se ve fantástica y estamos en casa de nuestros colaboradores, Toyota Gazoo, así que es un evento muy importante para el equipo"