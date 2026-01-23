Guiño al pasado de Ferrari para afrontar un incierto 2026

En el corazón de Maranello, sede del equipo, Ferrari dio el pistoletazo de salida a la temporada 2026 con la presentación de su nuevo livery. Después de Red Bull, Racing Bulls, Audi y Mercedes, este viernes fue el turno para que la 'Scuderia' diera a conocer a su SF-26, el coche con el que buscarán recuperar el trono en una campaña inicierta para la Fórmula 1 en la que se estrena el cambio de normativa.

Un camino para el que la 'Scuderia' se acoge a su glorioso pasado con toda una declaración de intenciones en su nueva imagen en la que el rojo pasa a ser más claro, menos granate, y en el que el blanco gana protagonismo. En el SF-26, la zona alta del monoplaza, el habitáculo -en el que aparece también el patrocinador- y la cubierta del motor, será totalmente blanca en recuerdo a esos Ferrari que alcanzaron el éxito en los setenta.

Un diseño muy parecido al de la decoración especial elegida para el Gran Premio de Italia de 2025 en el que se homenajeó el 50 aniversario de la victoria de Niki Lauda en 1975, el primer título de Ferrari.

Para el alerón delantero y trasero se mantiene el negro de la fibra de carbono que se puso de modo hace un par de temporadas y que además de su efecto estético contribuye a aligerar la carga en el coche.

Para este curso, Ferrari volverá a contar con la misma dupla que el año pasado, formada por el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, quienes estuvieron presentes en el evento junto al jefe de Ferrari, Frédéric Vasseur.

Un gran reto

"El reglamento de 2026 exige una preparación aún más exhaustiva, especialmente por parte de los pilotos. Hay muchos sistemas nuevos que comprender y aprovechar al máximo, por eso hemos trabajado duro desde las primeras etapas del desarrollo del proyecto. Durante mi tiempo en Ferrari, ya hemos experimentado juntos importantes cambios en el reglamento: sabemos lo complejo que es el reto, pero trabajamos con gran motivación para llegar a la pista lo más preparados posible", explicó Leclerc en declaraciones a 'Sky Sports'.

Para el monegasco, esto supone "un reto estimulante que requerirá que los pilotos nos adaptemos rápidamente, inicialmente confiando más en el instinto y luego utilizando datos cada vez más precisos". "El apoyo de la afición esta temporada será especialmente fuerte: es lo que hace a Ferrari tan especial y nos impulsa a darlo todo siempre", zanjó.

Para Hamilton, "como piloto, participar desde el principio en el desarrollo de un coche tan diferente ha sido un reto especialmente fascinante, trabajando en estrecha colaboración con los ingenieros para ayudar a definir una dirección clara para el mismo". El piloto británico, que afronta su segunda campaña en las filas de Ferrari, este 2026 "será un año extremadamente importante desde el punto de vista técnico, en el que el piloto desempeñará un papel fundamental en la gestión de la energía, la comprensión de los nuevos sistemas y la contribución al desarrollo del coche", explicó.

Tras la presentación, ha tenido lugar un shakedown en Fiorano, en el circuito privado de Ferrari, donde se ha podido ver sobre la pista el nuevo coche.

La próxima semana, del 26 al 30 de enero, las escuderias podrán seguir preparándose para el exigente 2026 con los tests privados que tendrán lugar en el Circuit de Barcelona-Catalunya.