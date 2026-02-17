Guía rápida para los test F1 de Baréin: colores, bandas y elecciones de neumáticos de Pirelli equipo por equipo

La Fórmula 1 afronta su último ensayo general antes del inicio de 2026. Del 18 al 20 de febrero, el circuito de Sakhir (Bahréin) vuelve a ser el laboratorio definitivo para ajustar los nuevos monoplazas, pero esta vez con un ingrediente clave: Pirelli llevará a pista sus cinco compuestos de seco. Y eso, en pretemporada, no es un matiz: es un mensaje.

En la primera tanda de pruebas ya se habían visto los C1, C2 y C3, utilizados también en el shakedown de Barcelona.

Ahora llega lo que faltaba: el debut del C4 y el C5, es decir, los neumáticos más blandos de la gama 2026. Un estreno que abre la puerta a simulaciones más agresivas y a comprobar cuánto "pide" el coche en ventana de temperatura, degradación y tracción… especialmente cuando el cronómetro aprieta y los programas se cruzan.

Pirelli permite reutilizar juegos "casi nuevos"

Además, Pirelli introduce otra variable interesante: los equipos podrán usar juegos ya rodados en el test anterior siempre que no superen las nueve vueltas. Eso significa que entran en juego neumáticos "casi nuevos" que permiten acumular trabajo sin gastar tantos juegos frescos, algo especialmente útil cuando el plan pasa por comparar configuraciones con la mínima interferencia posible.

El staff de Pirelli tratando los neumáticos de Red Bull en Baréin / EFE

Con el menú completo, cada equipo ha enseñado (al menos sobre el papel) parte de su estrategia.

Los neumáticos de cada escudería para los test de F1 de Baréin

Solo Mercedes ha preferido mantener una elección conservadora, quedándose exclusivamente con las tres opciones más duras que ya se habían usado en los días anteriores: una declaración de intenciones muy de pretemporada… o una señal de que su programa va por otro carril.

En el escalón intermedio, McLaren, Ferrari, Racing Bulls, Audi y Haas han optado por añadir el C4 a su selección: suficiente para ampliar el rango sin entrar de lleno en lo extremo.

Miembrios de Pirelli, junto a los neumáticos en la primera tanda de test de Baréin. / EFE

En cambio, Red Bull, Alpine, Williams y Aston Martin han buscado un enfoque más blando. En el caso del equipo de Milton Keynes, el reparto es llamativo: C2, C3 y C4, dejando fuera los dos extremos (C1 y C5).

Y el "all in" blando se lo reserva un único nombre: Aston Martin, que ha elegido C3, C4 y C5, los tres compuestos más suaves disponibles.

El caso más completo es el de Cadillac, que contará con al menos un juego de cada compuesto de seco (C1 a C5).

Los neumáticos elegidos por las escuderías para los test / PIRELLI

Durante estos test habrá un detalle que conviene tener controlado desde la grada, la tele o la sala de prensa: cómo reconocer cada compuesto. Pirelli lo pone fácil, pero con matices. C1 y C2 serán blancos, aunque el C1 llevará bandas y el C2 no. El C3 será amarillo y con banda. El C4 también será amarillo, pero sin bandas entre las dos inscripciones “Pirelli” y “P Zero”. Y el C5 será el único rojo, además con banda, así que será el más sencillo de identificar de un vistazo.

Con Sakhir como última prueba, el juego mental está servido: ¿quién busca rendimiento puro y quién solo acumula kilómetros? En pretemporada casi todo es humo… pero los neumáticos suelen contar verdades. Y en Bahréin, por fin, estarán todos sobre la mesa. De miércoles a viernes de las 08:00 a 17:00 horas