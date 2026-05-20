La 'guerra de las cervezas' que estuvo a punto de acabar con el GP de Canadá

El Mundial de Fórmula 1 aterriza este fin de semana en el emblemático trazado Gilles-Villeneuve, escenario de grandes premios de F1 de forma casi ininterrumpida desde 1978. En esas décadas de historia, la cita solo ha faltado en el calendario en dos ocasiones, en 1987 y 2009, además de las de 2020 y 2021 por la pandemia de la covid.

En el caso de 2009, la ausencia se dio al no llegar a un acuerdo el gobierno canadiense con el por entonces jefe de la F1, Bernie Ecclestone. La historia de 1987 también es la de un desacuerdo, aunque en este caso entre protagonistas más curiosos, Labatt y Molson, las dos grandes cerveceras del país, la primera con sede en Toronto, la segunda, en Montreal.

La disputa entre ambas se remonta a finales de la década de los 70 y principios de los 80, cuando ambas pugnaban por convertirse en al imagen de la F1 en Canadá. Molson había empezado a coger terreno a la gran dominadora del mercado, Labatt, y además de mantener el patrocinio del equipo de béisbol Montreal Canadiens, se hizo también con los derechos de las carreras de Can-Am.

Labatt mantenía el patrocinio de la F1 como su única incursión en deportes e incluso llegó a lanzar una cerveza llamada 'Gran prix' para afianzar su vinculación con la cita automovilística. Pero Molson quería también formar parte del 'Gran Circo' y en 1986 arrancó lo que se conocería como la 'guerra de las cervezas'.

Inicio del conflicto

Jean-Pierre Toupin, director general a cargo de una carrera canadiense de IndyCar conocida como la Molson Indy que se celebraba en las calles de Toronto, señaló el circuito del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 como posible sede futura para la serie. "Una edición de la Molson Indy sería posible sin ningún tipo de subvención gubernamental", aseguró en informaciones de la época publicada en 'The Gazette'.

GP de Canadá 1987, el último patrocinado por Labatt / FB

Las declaraciones supusieron un golpe directo a Labatt, que había recibido una subvención de los gobiernos federal y provincial para hacer frente a las exigencias económicas de la F1, después de reconocer pérdidas por valor de 26 millones de dólares desde que comenzó a patrocinar la carrera en 1977.

Labatt se había planteado incluso retirar el patrocinio y Molson estaba dispuesto a ocupar ese lugar, aunque había un problema. Labatt contaba con el patrocinio en exclusiva del trazado, por aquel entonces conocido como Circuit Île Notre-Dame, por lo que Molson no podía entrar como patrocinador de un evento sin que su rival se retirara.

Entre tanto, la F1 se encontraba en un proceso de cambio, lo que supuso también un punto clave en la batalla. Más concretamente, la designación de Jack Long como promotor del Gran Premio de Canadá. El californiano tenía clara su apuesta por Molson y firmó un contrato con ellos, sin tener en cuenta que Labatt aun tenía contrato por un año y el derecho de tanteo para renovar.

Ecclestone acaba con el problema

La decisión derivó en una batalla judicial con apelaciones incluidas que acabó con una decisión salomónica: A Molson le dijeron que tenía los derechos del Gran Premio de Canadá, pero no del Circuito Gilles Villeneuve. A Labatt le tocaron los derechos del circuito, pero no del Gran Premio. Ninguno quedó contento y sus batallas disgustaron a Ecclestone.

El capo de la F1 amenazó con eliminar el Gran Premio de Canadá en el calendario de 1987. "Ya estoy harto, se acabó. Y cuando se vayan, será para siempre", declaró a 'The Canadian Press'. Dicho y hecho. El italiano dejó a Canadá sin GP y empezó a buscar sustituto mientras Labatt y Molson mantenían su particular batalla legal.

GP de Canadá de 1988 / X

Después de varios meses de litigio y declaraciones cruzadas entre los implicados, en invierno de 1987 Labatt retiraba la última demanda interpuesta contra Molson por incumplimiento de contrato y esta última se hacía cargo por completo de la cita que volvería al calendario al año siguiente.