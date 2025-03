Gravísimo accidente de la mujer de Grosjean, el piloto que volvió del 'infierno'

En el Gran Premio de Bahrein 2020, el francés Romain Grosjean consiguió salir de su monoplaza envuelto en llamas, protagonizando uno de los momento más impactantes de los últimos tiempos en la Fórmula 1. Por fortuna, salió bien librado de un pavoroso impacto de su Haas contra las barreras de protección, aunque sufrió quemaduras importantes en manos y brazos. Estos días, a Grosjean le ha tocado vivir otro grave incidente, aunque esta vez se trata de su esposa, Marion Jollès Grosjean.

La periodista, que cubría deportes de motor para la televisión francesa (TF1) cuando conoció al piloto en la F1, sufrió una caída durísima días atrás mientras entrenaba en bicicleta y por poco no lo cuenta, tal como ha relatado ella misma desde la cama del hospital en el que se encuentra ingresada.

"Neumotórax, costillas rotas, un traumatismo craneal... ¡de todo", cuenta en una publicación de Instagram Marion, la mujer de Romain Grosjean desde 2012. "No puedo contaros más, no tengo recuerdos. Es una historia de locura, no entiendo lo que me pasó ni por qué siento tanto dolor", explica. Las imágenes que acompañan a su historia lo dicen todo, aunque ella deja un mensaje alentador. "Quiero volver a casa rápido. Aunque tengo un marido que se las arregla con los tres niños".

Sin duda, lo sucedido ha devuelto al matrimonio Grosjean a la pesadilla de Bahrein 2020: "Mi mujer estaba viendo la carrera con mi padre y mis hijos. Nunda se olvidarán de ese momento. Solo esperaban ver y oír algo. Ví la muerte venir", explicó entonces el piloto.

Y su monoplaza Haas calcinado ahora es una pieza de museo que se exhibe en las exposiciones itinerantes de la Fórmula 1, ya que es el mejor ejemplo de hasta qué punto han evolucionado las medidas de seguridad en el Mundial. Cuando la muestra pasó por Madrid tiempo atrás, el coche o lo que quedó de él fue uno de los elementos que más llamaron la atención de los aficionados.