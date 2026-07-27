¿Es tan grande la mejora de Aston Martin?

En medio del debate de si resulta triste o estimulante celebrar una decimocuarta posición de Fernando Alonso, lo innegable es que el salto de Aston Martin en la parrilla se ve pocas veces. Han pasado de ser doblados en pista en una breve carrera al sprint a terminar a apenas 18 segundos de los puntos y ser más rápidos que otros cuatro equipos de la parrilla. Pero hay mucha letra pequeña y alguna cifra detrás de las dieciséis piezas que ha incorporado el AMR26 y que ayudan a entender si la mejoría ha sido tan grande como parece.

Más allá del revuelo que causó la primera imagen del monoplaza en el pitlane el jueves, conviene remontarse a la primera vez que se puso en pista, en Libres 1, donde terminó a 2,4 segundos de la cabeza. El primer paso era no parecer un Fórmula 2 mientras recorría el asfalto. El salto fue visual pero también numérico, como en Libres 2, donde terminó a 2,990 segundos del mejor tiempo. Parecía descorazonadora una distancia tan grande en un primer momento, pero nada de eso.

Fernando Alonso en acción durante el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 / Boglarka Bodnar / EFE

Igual que en Libres 1, el Aston destacaba en el segundo sector, el más revirado y donde luce el nuevo chasis de Adrian Newey. El primer sector de Hungría ha matado durante todo el finde al AMR26 porque se basa en el motor: un déficit de 28 km/h en recta con el que mejor velocidad punta tenía en Libres 1. Hay que esperar a la próxima carrera para el nuevo motor Honda. Sin embargo, el segundo parcial, más de aero, y el tercero, más de tracción, está en la mediatabla. Y eran ultimísimos.

El asturiano hasta le limaba dos décimas al Alpine de Pierre Gasly, que era decimocuarto, y estaba delante de Olie Bearman, los Williams y Cadillac. Su vuelta ideal le hubiera lanzado a la P15 y se empezaba a abrir la ventana de pelear por Q2 que acabó logrando con brillo y por primera vez este año. El español se quedó a 1,2 segundos de la Q3 que marcó Nico Hulkenberg con un 1:18:639 y terminó una décima delante de Bearman, a 3.369% de la mejor vuelta de todo el finde de Lando Norris, poleman. Si se compara directamente con las dos últimas qualys, es una ganancia de un 2,036% aunque no sea justo comparar Spa con Hungría. En las primeras cinco pruebas, Aston Martin fue 4.028% más lento que las vueltas más rápidas de esos GP y, en las siguientes cinco, cayó hasta un 5.311%.

1,8 segundos de progreso a una vuelta

Es lo que tiene no llevar mejoras y que tus rivales vayan actualizando sus coches. Por simplificar, y sin que se pueda calcular directamente el tiempo y la mejora de un circuito a otro, las mejoras han dado a Alonso 1,8 segundos de progreso a una vuelta. Dependiendo de la longitud del trazado, puede ser de 1,5 o 2,1 segundos. Si a una vuelta volaron, en ritmo de carrera Aston Martin sorprendió más, con Stroll terminando P13, a 18 segundos de los puntos aunque ligeramente ayudado por la estrategia. Salía vigésimo pero es lo que tiene rodar más rápido que Cadillac, Williams, Haas y un Alpine. El coche corre y el equipo coincide en que hay décimas por explotar todavía... y va sin motor. En la mediatabla ya están, a ver hasta dónde llegan.