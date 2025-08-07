Un gran problema de la F1 se aplaza hasta 2026

Que la Fórmula 1 tiene complicado volver a correr en condiciones de lluvia extrema esta temporada es algo que muchos tienen asumido. La FIA no ha conseguido encontrar soluciones desde la introducción de los coches con efecto suelo a principios de 2022, eliminando así cualquier posibilidad de que los pilotos prueben su habilidad en condiciones extremas. Ahora, las sospechas han quedado confirmadas tras una entrevista exclusiva de RacingNews365 con Mario Isola.

El director de deportes de motor ha atajado una de las principales preguntas que los aficionados al Gran Circo tienen: ¿volverán los pilotos a correr en lluvia próximamente? La respuesta, como se podía esperar, es negativa; Pirelli no consigue encontrar una solución a las características de los monoplazas actuales y la peligrosidad para los pilotos obliga a dirección de carrera a no correr en condiciones extremas.

La nula visibilidad, el principal problema

El ejemplo más reciente fue en el Gran Premio de Bélgica; las fuertes lluvias en Spa-Francorchamps hacían prever el uso de los neumáticos de lluvia extrema, especialmente diseñados para estas situaciones, aunque finalmente se decidió esperar a que la pista se secara para arrancar la carrera. Una decepción para muchos que se explica por la peligrosidad que afrontan los pilotos en este tipo de escenarios.

La carrera en Silverstone, bajo la lluvia / Sky Sports

Desde que se introdujesen los coches con efecto suelo a principios de 2022, el neumático de lluvia extrema se ha utilizado en contadas ocasiones. El principal problema radica en el tamaño de los coches, demasiado grandes en la Fórmula 1 actual, que crean como consecuencia un spray que afecta a la visibilidad del piloto que viene detrás. A pesar de que el neumático de lluvia extrema está pensado para evacuar agua con mayor rapidez, lo cierto es que con las características de los monoplazas no se hace al ritmo necesario y competir con seguridad es prácticamente una utopía.

Una utopía... hasta 2026

"Nadie quiere correr ningún riesgo por los pilotos", explica Mario Isola. "El problema es que, si miro hacia atrás a Silverstone, en condiciones de humedad y con neumáticos intermedios que funcionaban bien, la visibilidad no era suficiente", explica. Es coherente que nadie quiera ser el señalado en el caso de que ocurra un accidente, pero... ¿acaso este problema tiene solución? ¿Se podrá competir de nuevo bajo la lluvia en un deporte catalogado de riesgo desde su nacimiento?

La respuesta es que no... por ahora. "El año que viene los coches serán diferentes", explica. "En primer lugar, tendremos que entender cuánta pulverización saldrá del coche y de los neumáticos. Los neumáticos serán un poco más pequeños, así que quizás también haya un poco menos de pulverización".

Sea como fuese, lo que parece claro es que esta temporada no habrá carreras bajo lluvia extrema. "No estoy 100 por ciento seguro de que vayamos a utilizar el neumático de lluvia esta temporada porque claramente el nivel de pulverización del neumático es muy alto y esto está comprometiendo la visibilidad", confiesa el director de deportes de motor de Pirelli. Una decepción para muchos que esperan volver a ver carreras bajo lluvia extrema en 2026.