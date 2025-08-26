Gran Premio de Países Bajos de F1: Horario y dónde ver en TV y online la carrera en Zandvoort, con Alonso y Sainz

Se acabó la espera. Después de casi un mes sin carreras, la Fórmula 1 vuelve por todo lo alto con el GP de los Países Bajos. El circuito de Zandvoort abre las puertas para una de las carreras más especiales de la temporada en casa de Max Verstappen. Te contamos todos los horarios del GP de los Países Bajos y dónde ver la carrera de F1 por televisión y online en España.

Los Países Bajos serán el escenario de la penúltima cita europea de la temporada, la decimoquinta del curso de las veinticuatro que se disputarán. Han sido largas semanas de espera que terminan con la llegada del Gran Circo a Zandvoort, un trazado que volvió al calendario en 2021 para recuperar uno de los fines de semana más espectaculares del curso.

Así va el Mundial de Fórmula 1

La Fórmula 1 vuelve después de un GP de Hungría crucial para la lucha por el Mundial de pilotos. Lando Norris consiguió la victoria en Hungaroring y recortó distancia en la clasificación con su compañero en Mclaren, Oscar Piastri. El británico (275) se queda a tan solo nueve puntos del australiano (284), que buscará mantener su buen estado de forma tras el parón vacacional. La lucha por el título no podría estar más emocionante.

Fernando Alonso, por su parte, consiguió en Hungría el mejor resultado de la temporada con una sorprendente quinta posición. La séptima plaza de Lance Stroll confirmaron que Aston Martin parece haber dado con la tecla con el AMR25, aunque en un monoplaza tan volátil como el verde es imposible de predecir su rendimiento llegados a Zandvoort.

El asturiano escaló hasta la undécima posición de la clasificación a la espera de que la segunda mitad de la temporada le traiga resultados iguales o mejores para frenar la sequía de la primera parte del curso. En las manos de Aston Martin está entregarle un monoplaza competente para ello.

Carlos Sainz, por su parte, no termina de tener suerte con su Williams. El madrileño (16) terminó decimocuarto en Hungría y se distancia en 38 puntos con su compañero de equipo, Alex Albon (54). Carlos quiere encontrar su mejor estado de forma con el equipo británico en Países Bajos en un circuito revirado que requerirá de la habilidad de todos los pilotos.

Horarios del Gran Premio de Países Bajos de F1 2025:

Viernes 29 de agosto

12:30 – 13:30 – Entrenamientos libres 1

16:00 – 17:00 – Entrenamientos libres 2

Sábado 30 de agosto

11:30 – 12:30 - Entrenamientos libres 3

15:00 - Clasificación

Domingo 31 de agosto