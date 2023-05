El Gran Premio de Imola no se recuperará en lo que resta de la temporada 2023

Esta decisión puede acarrear la extensión del contrato de del circuito italiano con la Fórmula 1 hasta 2026 La suspensión se adoptó al no ser posible realizar el evento de manera segura para los aficionados, equipos y personal

Después de que esta mañana se cancelara por el mal tiempo que afecta a Emilia-Romaña y Marche el Gran Premio de Fórmula 1 programado en la pista de Imola para este fin de semana, el presidente de ACI (Automóvil Club de Italia), Angelo Sticchi Damiani aseguró a TuttoSport que no se recuperará en el 2023: "La cancelación del GP de Imola ha sido decidida. El 99% se recuperará en 2026 después de la extensión del contrato". La complicada situación meteorológica, por tanto, no permitirá que los coches de Fórmula 1 compitan en la pista italiana y el 99% no se recuperará esta temporada.

Poco después también llegó la declaración oficial de la Fórmula 1: "Tras las conversaciones entre la Fórmula 1, el Presidente de la FIA, las autoridades competentes, incluidos los ministros competentes, el Presidente del Automóvil Club de Italia, el Presidente de la Región Emilia-Romaña, el Alcalde de la Ciudad y el promotor, se tomó la decisión de no continuar con el fin de semana del Gran Premio de Imola.

La decisión se tomó porque no es posible realizar el evento de manera segura para los aficionados, equipos y personal y es lo correcto y responsable dada la situación en los países y ciudades de la región. No sería correcto ejercer más presión sobre las autoridades locales y los servicios de emergencia en este momento difícil", agregó.