El Gran Premio de España de F1 pone a la venta un nuevo paquete de entradas

El Gran Premio de España de Fórmula 1 que debutará esta temporada en el Mundial de Fórmula 1 anuncia la apertura de una nueva fase de venta de entradas. Hoy, 13 de mayo, a partir de las 13:00 h, se han puesto a la venta más de 4.000 nuevas entradas, que incluyen una nueva sección en plataforma elevada (zona de pie con vistas directas al circuito), así como plazas adicionales en gradas ya existentes del circuito.

La fuerte demanda registrada desde el inicio de la comercialización ha consolidado el Gran Premio de España como uno de los grandes acontecimientos deportivos del año en España. Con esta nueva remesa, la organización ofrece una nueva oportunidad para que los aficionados aseguren su asistencia al evento, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en Madrid.

Las nuevas localidades pueden adquirirse a través de los canales oficiales del Gran Premio, https://ticketsf1.madring.com/ desde las 13:00 h de este miércoles 13 de mayo, a exactos 4 meses de que dé comienzo. Si ya eres miembro de nuestra comunidad, serás el primero en enterarte de todas las novedades, y si no lo eres, suscríbete ya en este enlace.

Esta nueva apertura responde al sólido ritmo de ventas y al interés sostenido por parte de la afición, reforzando la expectación en torno al regreso del FORMULA 1® TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA a Madrid.