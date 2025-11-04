Gran Premio de Brasil 2025 de F1: Horarios y donde ver en TV y online la prueba de Interlagos, con Alonso y Sainz

Después de una semana de parón, la Fórmula 1 vuelve a la acción y aterriza en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo, escenario del Gran Premio de Brasil. La vigesimoprimera cita del calendario 2025 recupera el formato sprint por quinta y penúltima vez este año para repartir 33 puntos que pueden ser cruciales en la batalla por el campeonato.

La competición arrancará el viernes con la única sesión de entrenamientos libres, cuando en España sean las 15:30h. A continuación, a partir de las 19.30 h, se disputa la clasificación sprint, que definirá el orden de salida para la carrera corta del sábado.

La carrera sprint del GP de Brasil 2025 de F1, la que repartirá los primeros puntos del fin de semana, será el sábado 8 de noviembre a las 15:00h en España. Cabe recordar que solo suman puntos los ocho primeros clasificados, con 8 puntos al ganador, 7 al segundo y así hasta 1 al octavo.

La clasificación principal del GP de Brasil de F1 2025 es el sábado 8 de noviembre a las 19:00h de España y decidirá la parrilla para el domingo. La carrera principal del GP de Brasil de F1 2025, es el domingo a las 18:00h de España.

Así va el Mundial

La temporada entra en la recta decisiva, con solo cuatro grandes premios por delante (dos en formato sprint) y 116 puntos en juego. Lando Norris ganó en México por delante de Charles Leclerc y Max Verstappen. El piloto británico de McLaren desbancó del liderato a su compañero Oscar Piastri, al que ahora aventaja por solo un punto, mientras que Verstappen sigue como tercero en discordia a 36 puntos de Lando. Los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso ocupan la 11ª y 12ª posición, con 38 y 37 puntos en su cuenta, respectivamente.

Después de que McLaren certificara el título de constructores en Singapur con una abismal diferencia de puntos respecto a sus directos rivales, la lucha por el subcampeonato también está igualadísima, con Ferrari (356), Mercedes (355) y Red Bull (346) en un puño después del fin de semana en México.

Horarios del GP de Brasil 2025 de F1:

Viernes 7 de noviembre:

Entrenamientos Libres 1 (FP1): 15:30 - 16:30 horas

Clasificación sprint: 19:30 - 20:15 horas

Sábado 8 de noviembre:

Carrera sprint: 15:00 - 16:00 horas (24 vueltas)

Clasificación: 19:00 - 20:00 horas

Domingo 9 de noviembre:

Carrera: 18:00 horas (71 vueltas)

Dónde ver en televisión y seguir online el GP de Brasil 2025 de F1:

El Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 2025 se podrá ver en TV en la plataforma de streaming deportivo DAZN F1, que tiene los derechos en exclusiva, así como en Movistar+ si se está abonado al contenido de motor. También, existe la opción de seguir todo lo que suceda en el fin de semana a traves de la web de SPORT, con información, crónicas, declaraciones de los protagonistas y directos de entrenamientos, clasificación y carreras.

Así es el circuito de Interlagos

El Gran Premio de Brasil se disputa en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, ubicado en los suburbios de Sao Paulo. Forma parte del calendario desde 1973, celebrándose en Jacarepaguá en 1978 y entre 1981 y 1989 hasta que Interlagos se convirtiera en el circuito brasileño fijo del campeonato.

El circuito de Interlagos, con la S de Senna / instagram

Alain Prost, con seis victorias, es el piloto más laureado en Brasil. En la edición de 2024, Max Verstappen ganó la carrera por delante de Esteban Ocon y Pierre Gasly.

El circuito de Interlagos tiene 4,309 kilómetros de longitud, repartidos en 15 curvas. Combina dos sectores con rectas largas y curvas cerradas, con un mixto que tiene constantes curvas y contracurvas. A diferencia de la mayoría de los circuitos sudamericanos y europeos, Interlagos tiene sentido de giro antihorario. La recta principal, en subida, termina en la S de Senna, que fue propuesta por él mismo en la última remodelación y que es la frenada más fuerte de la pista que suele utilizarse para intentar adelantamientos.

Ficha técnica:

Primer Gran Premio: 1973

Número de vueltas: 71

Longitud del circuito: 4,309 kilómetros

Distancia de carrera: 305, 879 km

Récord de vuelta: 1:10.540 (Valteri Bottas, 2018)