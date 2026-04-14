La gran decisión de Fernando Alonso: ¿2027?

Fernando Alonso está ante la gran decisión de su carrera deportiva. En julio cumple 45 años y para esa fecha ya debería haber comunicado a Aston Martin su decisión de futuro. Si el coche de 2026 , el primero de la mano de Adrian Newey y Honda, hubiera sido tan competitivo como todos esperaban, probablemente esta habría sido la última temporada de Alonso en la Fórmula 1. Así se lo había sugerido el propio Fernando a su círculo cercano.

Pero ante el catastrófico rumbo del proyecto y viendo el potencial que podría tener si consiguen enderezarlo de cara al próximo curso, el asturiano podría firmar una prórroga para 2027 con los de Silverstone, que esperan sus noticias antes de empezar a explorar en el mercado un posible ‘plan B’.

Jon Noble y Scott Mitchell-Malm hablan de ello en el podcast de The Racey según dicen, la sensación en Aston Martin es que Alonso renovará por un año y lo anunciará en verano. No parece que su reciente paternidad vaya a afectar a sus planes en este sentido y los expertos británicos creen que pesará más en su decisión la idea de marcharse con mejor sabor de boca de la Fórmula 1, en la que debutó hace ahora 25 años con Minardi. “Sospecho que aguantará una temporada más para acabar su carrera en una mejor posición”, apunta Noble.

Dani Juncadella, piloto de simulador de Aston Martin y amigo personal de Alonso, coincide con esta impresión: “Este invierno, antes de empezar la pretemporada, te habría dicho que Fernando iba a retirarse a final de año, pero viendo como ha ido todo, el desastre actual, quizá quiera intentarlo un año más”, advierte. Eso sí, considera que en la decisión de Alonso pesará la evolución del AMR26. “Si según discurre el año van solucionando los problemas y acaban con un coche medianamente competitivo, seguirá, pero todo sigue igual, se irá”, opina el piloto barcelonés.

El propio Fernando Alonso ha condicionado su continuidad a “sentirse motivado” y con ganas de afrontar un año más de viajes y de vivir todo lo que rodea al ‘Gran Circo’. Lo ha repetido en diversas entrevistas. Y también que manteniene intactas las ganas y la ambiciónde luchar por posiciones delanteras en su despedida. “Por ahora me siento capaz de rendir al cien por cien y cuando vea que no es así, simplemente, me iré”, decía Fernando un año atrás.

Su actual discurso no ha cambiado, pero siempre vinculado al éxito del proyecto deportivo. “Por mi parte, aprovecharé el parón para trabajar y prepararme al máximo. Solo falta que la otra parte (Honda) haga también sus deberes”, lanzó tras el GP de Japón, tercera carrera del curso y primera en la que Alonso logró ver la bandera a cuadros.