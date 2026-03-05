La 'Grada 55' de Carlos Sainz vuelve al Circuit de Barcelona

El Circuit de Barcelona-Catalunya se prepara para otra temporada apasionante de Fórmula 1 y este jueves ha confirmado que la cita de este año en Montmeló (12-14 junio), bajo su nueva denominación GP de Barcelona-Catalunya, reunirá nuevamente a los fans de Carlos Sainz, con la promoción de la Grada CS55.

Sainz volverá a tener un espacio reservado para su afición en la Tribuna B, con más de 3.000 entradas disponibles a un precio más asequible. Próximamente se darán a conocer los detalles sobre el pack de regalo y la operativa de recogida. Las entradas de la Grada CS55 saldrán a la venta el martes 17 de marzo a las 10:00h en el portal oficial de entradas del Circuit.

Para gestionar la alta demanda registrada en las últimas ediciones, el Circuit abrirá una sala de espera una hora antes, a las 09:00h, que permitirá acceder a la compra a partir de las 10:00h. A esa hora, los interesados pasarán de la sala de espera a la cola virtual y se les asignará un número aleatorio que determinará el orden de entrada al portal de compra. El orden de llegada a la sala virtual (entre 9:00h y 10:00h) no determinará el orden de entrada al portal de compra (a partir de las 10:00h).

A diferencia de otros años, el precio especial de la Grada CS55 aparecerá aplicado directamente durante el proceso de compra. No será necesario introducir ningún código ni realizar ninguna gestión adicional. Este precio es de 270€ más 4,5€ en concepto de gastos de gestión. Se trata de un pack valorado en 445€.

Es una oportunidad única para conseguir unas localidades con una visión inmejorable en la zona del Estadio, así como para animar al piloto español en un ambiente único y emocionante