GP de Las Vegas 2025 de F1: horarios y dónde ver por TV y en directo los libres, la clasificación y la carrera con Alonso y Sainz

La temporada 2025 de Fórmula 1 está a punto de llegar a su fin. Tras un GP de Brasil que dejó a Lando Norris en una posición inmejorable para levantar su primer título mundialista, el Gran Circo aterriza en Las Vegas con uno de los escenarios más especiales del curso automovilístico. Te contamos en SPORT a qué hora es la carrera y dónde ver el fin de semana en Las Vegas Strip Circuit.

Lando Norris dominó el último fin de semana en Interlagos con una doble victoria de campeón. El británico, que necesitaba un GP como este en Brasil, presentó en firme su candidatura al título mundial a falta de tres citas en el calendario, que se avecinan de una máxima igualdad entre los principales favoritos. McLaren tiene cada vez más cerca el doblete de entorchados esta temporada, algo que solamente un milagro de Max Verstappen podría evitar.

Y es que el neerlandés, a pesar de que compite con un coche notablemente inferior, no está dispuesto a decir su última palabra todavía. Ni salir desde el pitlane en Interlagos amedrentó a Max, que minimizó daños con Norris tras terminar tercero en una nueva actuación sobresaliente del tetracampeón. El piloto de Red Bull se distancia a 49 puntos de Lando Norris con tres citas todavía por disputarse y empieza a asumir que solamente un milagro le acercaría a su quinta corona esta temporada.

La otra cara de la moneda es Oscar Piastri, quien está teniendo un final de temporada complicado a nivel personal. A pesar de llegar a la recta final como favorito por su renta de puntos, el australiano ha dilapidado su ventaja con actuaciones más bien mediocres que lo han alejado de su gran sueño. Son 24 puntos los que lo distancian con Lando Norris por el momento, aunque con la sensación de que la dinámica del británico es insultantemente superior por ahora.

Y así llegamos a Las Vegas, la antepenúltima cita del calendario, una carrera nocturna marcada por los lujos de una ciudad de película. Las Vegas Strip Circuit negoció su vuelta al Gran Circo en 2023 tras casi cuatro décadas de ausencia, asegurando así su plaza como parte del calendario anual. El trazado nocturno, también urbano, se caracteriza por su paso por hoteles o casinos reconocidos que aportan una espectacularidad singular en este circuito.

Horarios del Gran Premio de Las Vegas de F1 2025

Viernes 21 de noviembre

Entrenamientos Libres 1 (FP1): 01:30h

Entrenamientos Libres 2 (FP2): 05:00h

Sábado 22 de noviembre

Entrenamientos Libres 3 (FP3): 01:30h

Clasificación: 05:00h

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 05:00h (50 vueltas)

Dónde ver en TV y online el GP de Las Vegas de F1 2025

El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 2025 se podrá ver en TV en la plataforma de streaming deportivo DAZN F1, que tiene los derechos en exclusiva, así como en Movistar+ si se está abonado al contenido de motor. También, existe la opción de seguir todo lo que suceda en el fin de semana a través de la web de SPORT, con información, crónicas, declaraciones de los protagonistas y directos de entrenamientos, clasificación y carreras.