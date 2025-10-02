El GP de Singapur, en alerta por tormentas eléctricas

El Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 ha puesto en alerta a pilotos y escuderías a escasas horas del inicio de la competición en Marina Bay. Si hace unas horas se conocía que la FIA había declarado la alerta térmica por altas temperaturas en el trazado singapurense, en estos momentos también preocupa la más que posible aparición de lluvias y tormentas eléctricas tanto en las tandas de clasificación como en durante la carrera del domingo.

Es el nada alentador pronóstico que se espera para la realización de este GP de Singapur, donde la lluvia apunta a ser una de las protagonistas de este fin de semana en Marina Bay. Este viernes la previsión es de tormentas intensas; el sábado podrían aparecer posibles precipitaciones unas horas antes de la clasificación; el domingo, como el resto de días, se pronostican lluvias aisladas y un clima sofocante que pondrá a prueba a los pilotos.

Lluvia, altas temperaturas, humedad...

Y es que la FIA ya decretó este jueves el estado de alerta por altas temperaturas en Marina Bay, que se esperan que sean superiores a los 31ºC, inferiores a los 55º o 66º que pueden sentir los pilotos dentro del habitáculo.

En este tipo de situaciones, según las normas de seguridad de la federación, los pilotos deben llevar los nuevos chalecos refrigerantes y sus coches deben estar equipados con el material para que estos funcionen (bombas, depósito de refrigerante e intercambiador de calor). Cualquier piloto que decida no llevar chaleco deberá llevar lastre adicional para igualar dicho peso.

De esta forma, el trazado de Marina Bay se presenta nuevamente como uno de los más desafiantes del curso. Las altas temperaturas, la humedad, el trazado urbano, las curvas estrechas, el poco margen de maniobra... muchos pilotos han definido el GP de Singapur como el más complicado para conducir un Fórmula 1 de todo el calendario.

Sumar un pronóstico de lluvia a este cóctel explosivo podría resultar en una carrera con muchos accidentes y un resultado loco en todas las posiciones.