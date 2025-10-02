El GP de Singapur, en 'alerta térmica': Así lo combate la FIA

Con una previsión de temperatura ambiente de 31º y el 80% de humedad, el GP de Singapur que se disputa ese fin de semana en el circuito urbano de Marina Bay ha sido declarado de alto riesgo por 'alerta térmica'. El director de carrera, Rui Marques, así se lo ha notificado a los equipos y pilotos este jueves para que tomen las medidas pertinentes.

En este tipo de situaciones, según las normas de seguridad de la federación, los pilotos deben llevar los nuevos chalecos refrigerantes y sus coches deben estar equipados con el material para que estos funcionen (bombas, depósito de refrigerante e intercambiador de calor). Cualquier piloto que decida no llevar chaleco deberá llevar lastre adicional para igualar dicho peso.

El reglamento apuntan que "la diferencia de masa entre el material personal del piloto utilizado normalmente y cualquier elemento del equipamiento personal del piloto que forme parte del sistema deberá compensarse con la instalación de 0,5 kg de lastre en el cockpit".

Los nuevos trajes refrigerantes de la F1 / Chillout Motorsport

Los chalecos refrigerantes debían ser obligatorios en caso de que la temperatura ambiente alcanzara los 31 ºC (aunque las temperaturas en el habitáculo del coche pueden llegar a los 55º o 60º) pero, tras las pruebas, varios pilotos se quejaron de que les resultaban incómodos. Por esta razón, la FIA decidió que por ahora sean opcionales, siempre y cuando se compense el peso con un lastre.

Tras el Gran Premio de Qatar 2023, en el que el calor extremo provocó desmayos y varios pilotos tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos, la FIA dio luz verde a esta prenda térmica. Se trata de un sistema de tubos refrigerantes y muy ligeros que van pegados a la ropa interior ignífuga, en el torso y en la espalda de los pilotos.

El primero en utilizar el chaleco fue George Russell en Gran Premio de Bahréin de esta temporada. También Antonelli, Leclerc y Tsunoda, entre otros, lo han testado. Fernando Alonso y Lance Stroll lo probaron en Monza y Aston Martin ha confirmado que lo usarán este fin de semana.