GP de Qatar 2025 de F1: horarios y dónde ver por TV y en directo los libres, la clasificación y la carrera con Alonso y Sainz

La lucha por el Mundial de Fórmula 1 está al rojo vivo. Las Vegas permitió a Max Verstappen recortar distancias en la clasificación gracias a la descalificación de los dos McLaren, una lucha a tres que promete emoción hasta el final a las puertas del Gran Premio de Qatar. Te contamos en SPORT a qué hora es la carrera y dónde ver el fin de semana en el Circuito Internacional de Lusail.

Solamente dos fines de semana restan a la temporada 2025 para que eche el cierre. A falta de tres pruebas por disputarse, pues Qatar dispone de carrera al sprint, la lucha a tres entre los candidatos al título está más apretada que nunca cuando todo parecía apuntar a que Lando Norris tenía medio título en el bolsillo antes de Las Vegas.

Max Verstappen, ganador en Qatar 2024 / Darko Bandic / AP

Pero el Strip Circuit brindó una nueva oportunidad de oro a Max Verstappen, que terminó primero y se benefició de la doble descalificación de los McLaren por exceso de desgaste en el fondo plano de su monoplaza. El neerlandés recortó 25 puntos de una tacada, una cantidad que lo deja a 24 unidades de lograr la mayor gesta de todos los tiempos en la Fórmula 1.

Para ello, el tetracampeón necesitará algo más que un golpe de suerte, empezando este fin de semana en Qatar. El neerlandés requiere o de errores de Lando Norris, líder del Mundial, o de algún toque o sanción para los pilotos de McLaren, que tienen la ventaja de contar con un monoplaza más rápido que el Red Bull de Verstappen. No le vale a Max con vencer todas las pruebas hasta el final si Lando Norris termina segunda en ellas, algo que abre la puerta a nuevas estrategias para que el neerlandés pueda tener una oportunidad final de conseguir su quinta corona.

Fernando Alonso, preparado para el GP de Qatar / Associated Press/LaPresse

Será el cuarto año que el Circuito Internacional de Lusail abra sus puertas para la Fórmula 1. Max Verstappen es el piloto que más veces ha ganado en Qatar (2) seguido de Lewis Hamilton (1). El neerlandés, con el título asegurado el curso pasado, pasó la bandera de cuadros en primera posición en 2024 seguido de Charles Leclerc y de Oscar Piastri.

Horarios del Gran Premio de Qatar de F1 2025

Viernes 28 de noviembre

Entrenamientos Libres 1: 14:30h - 15:30h

Clasificación sprint: 18:30h - 19:15h

Sábado 29 de noviembre

Carrera sprint: 15:00h - 16:00h

Clasificación: 19:00h - 20:00h

Domingo 30 de noviembre

Carrera: 17:00h

Dónde ver en TV y online el GP de Qatar de F1 2025

El Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 2025 se podrá ver en TV en la plataforma de streaming deportivo DAZN F1, que tiene los derechos en exclusiva, así como en Movistar+ si se está abonado al contenido de motor. También, existe la opción de seguir todo lo que suceda en el fin de semana a través de la web de SPORT, con información, crónicas, declaraciones de los protagonistas y directos de entrenamientos, clasificación y carreras.