En Directo
Fórmula 1
Carrera F1 GP Países Bajos, en directo: resultado de Alonso y Sainz hoy en vivo
Te contamos en directo todo lo que ocurra en el circuito de Zandvoort, escenario del GP de los Países Bajos de Fórmula 1, este domingo a partir de las 15:00 horas
David Raurell
Los McLaren parten como favoritos al triunfo en el GP de los Países Bajos, que se disputa este domingo en el circuito de Zandvoort. A falta de diez grandes premios para que termine la temporada, la F1 vuelve a la acción en el trazado neerlandés tras un largo parón veraniego. Oscar Piastri, líder del Mundial, parte desde la pole, con Sainz y Alonso cerrando el top diez.
VUELTA 6
Aquí pueden ver la salida y el susto que se ha llevado Max Verstappen:
VUELTA 3
Los equipos empiezan a avisar a los pilotos de que se espera lluvia en unos cinco minutos, sobre la séptima vuelta.
VUELTA 1
¡Comienza la carrera!
¡Qué inicio!
Verstappen avanza a Norris en la salida y se pone en segundo lugar. Eso sí, el piloto neerlandés ha estado a punto de salirse de la pista
¡Arranca la vuelta de formación!
Son las 15:00 horas y, por lo tanto, el semáforo ya se pone en verde
¡Qué maravilla! Así lucen las gradas del circuito de Zandvoort:
Día de 'VIPS'
Varias personalidades y famosos deportistas se encuentran presentes en el circuito para presenciar la gran carrera.
Aparte de la realeza de los Países Bajos, también se han dejado ver Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, y Xavi Simons, canterano del Barça y reciente fichaje estrella del Tottenham inglés.
¡Cuenta atrás!
Tan solo quedan 15 minutos para que arranque el espectáculo.
Suena el himno de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort; las gradas aprovechan para teñirse con los colores de la bandera nacional.
Por supuesto, la realización televisiva ha estado muy pendiente de Max Verstappen, que hoy correrá en su casa
Riesgo de lluvia
Sepan que aunque la carrera va comenzar en seco, existe riesgo de que empiece a llover sobre las 16:00 horas de la tarde.
Veremos como se adaptan los pilotos y las escuderías ante esa amenaza meteorológica
Piastri, Norris y Verstappen saldrán desde la pole, justo por delante de Hadjar y Russell.
Los pilotos españoles (Sainz y Alonso) partirán desde la novena y décima posición.
¡Bienvenidos a los Países Bajos!
¡Muy buenas tardes!
En apenas 30 minutos arrancará el GP de Zaandvoort. Mucha expectación en el circuito para ver las actuaciones de Verstappen, Norris, Piastri y compañía.
Cada vez quedan menos fechas para el final de temporada... ¿Quién conseguirá llevarse la victoria en el día de hoy? En poco rato saldremos de dudas
- Locura final por Isak: ¡acuerdo por 150 millones!
- Comunicado médico del Barça sobre la lesión de Gavi
- Yolanda Díaz aclara una duda laboral muy importante: los trabajadores despedidos tienen derecho a dos horas diarias para buscar empleo
- Mercado agónico sin 1:1: el Barça repite la fórmula de 2022
- Real Madrid - Mallorca: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga
- Máxima tensión: el Barça, en vilo por Fermín
- El enigmático mensaje de la novia de Fermín: 'Septiembre; cambios
- El calendario completo del FC Barcelona en la Champions 2025/26