Carrera F1 GP Países Bajos, en directo: resultado de Alonso y Sainz hoy en vivo

Te contamos en directo todo lo que ocurra en el circuito de Zandvoort, escenario del GP de los Países Bajos de Fórmula 1, este domingo a partir de las 15:00 horas

Fernando Alonso, en Zandvoort

Fernando Alonso, en Zandvoort / RUDY CAREZZEVOLI/Aston Martin F1 Team

David Raurell

Los McLaren parten como favoritos al triunfo en el GP de los Países Bajos, que se disputa este domingo en el circuito de Zandvoort. A falta de diez grandes premios para que termine la temporada, la F1 vuelve a la acción en el trazado neerlandés tras un largo parón veraniego. Oscar Piastri, líder del Mundial, parte desde la pole, con Sainz y Alonso cerrando el top diez.

