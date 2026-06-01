GP de Mónaco de F1: horarios y dónde ver las carreras por TV a Alonso y Sainz en Montecarlo

El GP de Mónaco de Fórmula vuelve a escena una temporada más. Del 5 al 7 de mayo, las escuderías pondrán rumbo a Montecarlo para disputar uno de los fines de semana más especiales del curso, donde la clasificación será como siempre decisiva para decidir las posiciones finales tras la carrera del domingo.

Este prestigioso trazado, que cuenta con esta con 72 ediciones a sus espaldas en la Fórmula 1, volverá a ser el centro de atención del mundo del automovilismo este fin de semana. Es un circuito mítico, prestigioso, elegante, legendario... pero que también despierta bastante animadversión por parte de los aficionados desde siempre.

Y es que adelantar, uno de los principales atractivos en cualquier carrera de monoplazas, es prácticamente misión imposible en Mónaco. No es algo que se vaya a resolver con la presente normativa, con los monoplazas más estrechos y más ligeros, aunque se espera ver un poco más de variedad en la carrera del domingo. En todo caso, como siempre sucede en Montecarlo, la atención principal será el sábado con la clasificación.

El GP de Mónaco de Fórmula 1, en imágenes. / Associated Press/LaPresse / LAP

A Mónaco llega Kimi Antonelli como destacado líder del Mundial. El italiano, con 43 puntos de ventaja sobre George Russell, deberá ser preciso en los giros de las calles de Montecarlo para seguir ampliando la renta con el británico, que tocó fondo en Canadá tras un problema en su monoplaza que le privó de puntuar en la carrera del domingo.

Más optimista parece que pueden ser Aston Martin y Fernando Alonso este fin de semana, que no dependerá tanto de su motor para poder ser mínimamente competitivos. El objetivo es pasar a Q2, algo que la escudería británica buscará con ahínco a pesar de ser una misión de absolutos mínimos. Miradas puestas también en Carlos Sainz y Williams, quienes deberían estar en la lucha por los puntos en Montecarlo.

Horarios del Gran Premio de Mónaco de F1 2026

Viernes 5 de junio: Libres 1 | 13:30 horas

Libres 2 | 17:00 horas Sábado 6 de junio: Libres 3 | 12:30 horas

Clasificación | 16:00 horas Domingo 7 de junio: Carrera | 15:00 horas

Dónde ver el GP de Mónaco F1 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Mónaco se podrá seguir en directo a través de DAZN. En Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

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