GP de Mónaco de F1 2026, Libres 1 y 2 en directo: Sigue a Alonso y Sainz, hoy, en vivo

¡FINAL!

Leclerc lidera la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Mónaco, con Hamilton a 2 décimas y Verstappen, a medio segundo, intercalado entre los Ferrari y los Mercedes. Carlos Sainz cierra en 12ª posición, a 2 segundos y Fernando Alonso, que a pesar de su accidente final ha salido bien librado, se sitúa 20º a 2.7 del más rápido