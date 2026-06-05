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FÓRMULA 1
GP de Mónaco de F1 2026, Libres 1 y 2 en directo: Sigue a Alonso y Sainz, hoy, en vivo
Te contamos en directo la primera jornada de competición del Gran Premio de Mónaco, este viernes con los entrenamientos libres 1 y 2, con Fernando Alonso y Carlos Sainz
Primer día de acción en Mónaco. Veremos si Aston Martin y Honda han podido avanzar para que Fernando Alonso pueda exprimirse en un circuito que premia las 'manos' del piloto
¡FINAL!
Leclerc lidera la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Mónaco, con Hamilton a 2 décimas y Verstappen, a medio segundo, intercalado entre los Ferrari y los Mercedes. Carlos Sainz cierra en 12ª posición, a 2 segundos y Fernando Alonso, que a pesar de su accidente final ha salido bien librado, se sitúa 20º a 2.7 del más rápido
SEMÁFORO VERDE
30" para que cierre el pit lane y los coches pueden salir a pista para afrontar una última vuelta y el ensayo de salidas
BANDERA ROJA
Alonso toca el muro a la salida del túnel y arranca el endplate del AMR26. Nueva bandera roja a falta de 3 minutos.
Charles Leclerc mejora notablemente (1.13.978), con más de 2 décimas sobre Hamilton y medio segundo a Verstappen y Antonelli
RECTA FINAL
Así estaba la tabla provisonal a falta de 10 minutos para el final
1º K. Antonelli (Mercedes) 1'14"537
2º C. Leclerc (Ferrari) a 0"212
3º M. Verstappen (Red Bull) a 0"401
4º G. Russell (Mercedes) a 00"471
5º L. Hamilton (Ferrari) a 0"573
6º N. Hulkenberg (Audi ) a 1"314
7º O. Piastri (McLaren) a 1"355
8º A. Albon (Williams) a 1"452
9º L. Norris (McLaren) a 1"479
10º I. Hadjar (Red Bull) a 1"611
ASI HA SIDO EL ACCIDENTE
Primeras imágenes del accidente sufrido por Hadjar en Libres 1 del GP de Mónaco
SE REANUDA LA SESIÓN
Los comisarios ya han limpiado la pista y vuelven los coches a la acción, ahora con 16.30 minutos por delante. Recordemos que lidera estos libres Kimi Antonelli con Mercedes, por delante del Ferrari de Leclerc y de su compañero Russell
BANDERA ROJA
Primera bandera roja en Mónaco este viernes: Isack Hadjar ha tocado el guardarraíl en la zona de la piscina y ha estrellado el Red Bull, destrozando toda la parte delantera en el impacto contra las protecciones.Afortunadamente, el piloto está bien.
EL LÍDER, PRIMERO
Ahora sí, Kimi Antonelli se pone primero con medios (1.14.537), con más de 3 décimas sobre el tiempo que ha hecho Leclerc con duros. George Russell se sitúa cuarto, a un segundo de su compañero en Mercedes
MEDIOS
Algunos pilotos han cambiado el neumático duro por el medio, como es el caso de los Mercedes. Con todo, Antonelli no es especialmente rápido en sus primeras vueltas con este compuesto
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