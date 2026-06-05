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FÓRMULA 1

GP de Mónaco de F1 2026, Libres 1 y 2 en directo: Sigue a Alonso y Sainz, hoy, en vivo

Te contamos en directo la primera jornada de competición del Gran Premio de Mónaco, este viernes con los entrenamientos libres 1 y 2, con Fernando Alonso y Carlos Sainz

Alonso, con decoración especial en Mónaco

Alonso, con decoración especial en Mónaco / @F1

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

Primer día de acción en Mónaco. Veremos si Aston Martin y Honda han podido avanzar para que Fernando Alonso pueda exprimirse en un circuito que premia las 'manos' del piloto

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