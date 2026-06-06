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FÓRMULA 1
GP de Mónaco de F1 2026: La clasificación, hoy en directo, con Alonso y Sainz
Te contamos en directo la clasificación del Gran Premio de Mónaco, este sábado, con Fernando Alonso y Carlos Sainz, en vivo
David Raurell
Segundo día de acción en Mónaco. Veremos si Aston Martin y Honda han podido avanzar para que Fernando Alonso pueda exprimirse en un circuito que premia las 'manos' del piloto y en el que la clasificación es lo más determinante
¡Gracias por acompañarnos!
¡Ponemos punto y final al seguimiento de la Qualy del GP de Mónaco de F1!
Antonelli consigue una pole más que merecida tras una gran lucha ante Verstappen y Hamilton. El italiano partirá desde la primera posición en la parrilla de la carrera de mañana (15:00 horas).
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¡Hasta pronto!
FINAL Q3
Así ha quedado la Qualy
FINAL Q3
Antonelli toma la palabra
Estas han sido sus declaraciones más destacadas tras lograr la pole:
"Ha sido una de esas vueltas (la última) que es mágica. La batalla junto a Max ha sido apretadísima"
"Quiero dar gracias al equipo, porque ayer nos costó un poquito y hoy hemos mejorado"
"Ha sido la clasificación más intensa de la temporada. Tengo ganas de mañana"
FINAL Q3
Tenemos tres coches diferentes en las tres primeras posiciones:
1- Antonelli (Mercedes)
2- Verstappen (Red Bull)
3- Hamilton (Ferrari)
FINAL Q3
¡Antonelli le arrebata la pole a Verstappen!
El piloto de Mercedes supera al de Red Bull y cierra la Q3 con un tiempo de 1.12.051.
Cabe destacar que Leclerc ha tenido un pinchazo en la última vuelta.
2 min
¡Leclerc lo consigue y firma el mejor tiempo con 1:12.351!
No obstante, Antonelli, Verstappen y Hamilton tendrán la oportunidad de superarlo.
3 min
Todos los ojos están puestos en Leclerc.
¿Podrá el piloto de Ferrari dar el 'sorpasso' y colocarse líder?
7 min
Antonelli es quién marca el mejor tiempo por el momento (1:12.375), pero su ventaja sobre Verstappen es de... ¡solo una milésima!
12 min
¡Arranca la decisiva Q3!
Verstappen, Antonelli, Hadjar, Leclerc, Norris, Hamilton, Russell, Lawson, Piastri y Gasly son los pilotos que participan
FINAL Q2
Todas las posiciones de la Q2
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