GP de Mónaco de F1 2026: La clasificación, hoy en directo, con Alonso y Sainz

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¡Ponemos punto y final al seguimiento de la Qualy del GP de Mónaco de F1!

Antonelli consigue una pole más que merecida tras una gran lucha ante Verstappen y Hamilton. El italiano partirá desde la primera posición en la parrilla de la carrera de mañana (15:00 horas).

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¡Hasta pronto!