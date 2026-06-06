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FÓRMULA 1

GP de Mónaco de F1 2026: La clasificación, hoy en directo, con Alonso y Sainz

Te contamos en directo la clasificación del Gran Premio de Mónaco, este sábado, con Fernando Alonso y Carlos Sainz, en vivo

Kimi Antonelli consiguió la pole en Mónaco

Kimi Antonelli consiguió la pole en Mónaco / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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David Raurell

Segundo día de acción en Mónaco. Veremos si Aston Martin y Honda han podido avanzar para que Fernando Alonso pueda exprimirse en un circuito que premia las 'manos' del piloto y en el que la clasificación es lo más determinante

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