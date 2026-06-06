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FÓRMULA 1

GP de Mónaco 2026 de F1: En directo, los Libres 3 hoy, en vivo, con Alonso y Sainz

Te contamos en directo todo lo que ocurra este sábado en el GP de Mónaco, con Alonso y Sainz en la tercera y última sesión de entrenamientos libres, que dará paso a la sexta 'qualy' de la temporada en un circuito donde es más determinante que nunca

Fernando Alonso, en el circuito de Mónaco, con decoración especial en su AMR26

Fernando Alonso, en el circuito de Mónaco, con decoración especial en su AMR26 / Aston Martin F1

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

Arranca el sábado en Mónaco, el día más determinante del fin de semana, ya que de lo que ocurra en la clasificación de esta tarde (16h) va a depender en gran medida el desenlace del domingo. De momento, Leclerc y Ferrari parten como favoritos

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