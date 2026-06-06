GP de Mónaco 2026 de F1: En directo, los Libres 3 hoy, en vivo, con Alonso y Sainz

CRÍTICO

Alonso, frustrado, criticó la “inconsistencia” para regenerar energía en las frenadas, que especialmente afecta al AMR26. Pero también fue muy claro a la hora de dar su diagnóstico sobre estos nuevos monoplazas en Mónaco: “Los coches híbridos no deberían competir, es la peor generación de coches que hemos pilotado aquí”.