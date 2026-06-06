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FÓRMULA 1
GP de Mónaco 2026 de F1: En directo, los Libres 3 hoy, en vivo, con Alonso y Sainz
Te contamos en directo todo lo que ocurra este sábado en el GP de Mónaco, con Alonso y Sainz en la tercera y última sesión de entrenamientos libres, que dará paso a la sexta 'qualy' de la temporada en un circuito donde es más determinante que nunca
Arranca el sábado en Mónaco, el día más determinante del fin de semana, ya que de lo que ocurra en la clasificación de esta tarde (16h) va a depender en gran medida el desenlace del domingo. De momento, Leclerc y Ferrari parten como favoritos
SIN JEFE
Fred Vasseur ha sido hospitalizado en pleno GP de Mónaco y según ha informado la Scudería esta mañana, el jefe de Ferrari permanecerá ingresado las próximas horas en observación, sin dar más detalles de lo ocurrido
CRÍTICO
Alonso, frustrado, criticó la “inconsistencia” para regenerar energía en las frenadas, que especialmente afecta al AMR26. Pero también fue muy claro a la hora de dar su diagnóstico sobre estos nuevos monoplazas en Mónaco: “Los coches híbridos no deberían competir, es la peor generación de coches que hemos pilotado aquí”.
PASO ATRÁS DE ASTON MARTIN
Las calles del Principado, en teoría propicias para Aston Martin y con menor influencia del motor, demostraron ayer todo lo contrario. En la primera jornada el AMR26 dio incluso un paso atrás, lastrado por una caja de cambios muy brusca. Alonso incluso acabó en el muro en el FP1.
FERRARI, FAVORITO
El viernes terminó con dominio absoluto de Ferrari. Charles Leclerc, héroe nacional en el Principado, lideró los Libres 1 y Lewis Hamilton le replicó por la tarde, aunque por apenas una décima sobre el piloto monegasco.
ARRANCAMOS
¡Buenos días! Comenzamos en directo con una jornada muy especial, en la que vamos a vivir la tercera y última sesión de entrenamientos libres antes de la clasificación de la tarde.
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