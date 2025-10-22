GP de México 2025 de F1: Horarios y dónde ver en TV la prueba del Autódromo Hermanos Rodríguez, con Alonso y Sainz

Después del intenso GP de Estados Unidos, con exhibición y doblete de Max Verstappen, la Fórmula 1 se traslada esta semana a México, que este año alberga la 20ª de las 24 citas del calendario, ya en la recta decisiva de la temporada. El 'Gran Circo' aterriza en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, uno de los escenarios más espectaculares y con mejor ambiente en las gradas.

Así va el Mundial

El campeón del mundo sumó el máximo botín de puntos posible (33) en Austin, con victoria en el sprint del sábado y en la carrera principal del domingo, lo que combinado con el mal fin de semana del líder Oscar Piastri, que chocó con su compañero en la primera carrera y solo pudo ser quinto en la segunda, permitió a Verstappen recortar diferencias y acercarse hasta 40 puntos del piloto australiano de McLaren, cuando a la vuelta de vacaciones, en Zandvoort, estaba a 104.

El Mundial ya no es cosa de dos, sino de tres y Max no va a darse fácilmente por vencido. También Lando Norris salió beneficiado en Estados Unidos ya que su segundo puesto en el podio del domingo le situó a solo 14 puntos de su compañero Piastri en la general, con cinco grandes premios por delante y 141 puntos en juego.

Fernando Alonso, décimo en el Circuito de las Américas, volvió a sacar 'petróleo' de su Aston Martin, a pesar de considerarlo "el noveno mejor coche" de la parrilla. Carlos Sainz no tuvo la misma suerte: su toque con Kimi Antonelli le obligó a abandonar la carrera y además le comportó una dura sanción de cinco puestos en parrilla para México y dos puntos en su superlicencia.

En el campeonato de constructores, con el título ya en manos de McLaren desde Singapur, la batalla por el subcampeonato se estrecha, con Mercedes (342), Ferrati (334) y Red Bull (331) en un puño.

Horarios del Gran Premio de México de F1 2025

(*Hora en España)

Viernes 24 de octubre

Entrenamientos Libres 1 (FP1): 20:30 - 21:30 horas

Sábado 25 de octubre

Entrenamientos Libres 2 (FP2): 00:00 - 01:00 horas

Entrenamientos Libres 3 (FP3): 19:30 - 20:30 horas

Clasificación: 23:00 - 00:00 horas

Domingo 26 de octubre

Carrera: 21:00 horas (71 vueltas)

¿Dónde ver en TV y online el GP de México?

El Gran Premio de México de Fórmula 1 2025 se podrá ver en TV en la plataforma de DAZN F1 y en Movistar+. También, tienes la opción de seguir todo lo que suceda en el fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez con información directo a través de la web de SPORT.

Así es el Autódromo de los Hermanos Rodríguez

El diseño del trazado original fue de Oscar Fernández Gómez Daza, un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México , como proyecto de tesis (1955). Fue la sede de la primera carrera de Fórmula 1 en 1962, en una prueba no puntuable para el Campeonato del Mundo, en la que falleció uno de los hermanos Rodríguez, Ricardo. A partir de la siguiente temporada se convertiría en un evento en el calendario oficial y se homenajeó al fallecido piloto renombrando el circuito.

En 1971, en un accidente en Alemania, Pedro Rodríguez también perdió la vida y el entonces presidente mexicano Luis Echeverría decidió a cambiar el nombre del trazado, que pasó a llamarse Autódromo Hermanos Rodríguez. Está ubicado en el macro complejo deportivo Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca , en el oriente de la Ciudad de México y está a más de 2 kilómetros sobre el nivel del mar (2,238 km según la web oficial).

El Gran Premio de México se lleva disputando desde 2015 -con excepción de 2020 por el COVID- después de estar los períodos de 1971 a 1985 y 1993 a 2014 sin celebrarse. Max Verstappen es el piloto con más victorias (4). El año pasado Carlos Sainz (Ferrari) encabezó el podio escoltado por Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari).

El circuito actual , reconstruído para poder cumplir con los actuales estandares de la F1, tiene 4,303 kilómetros de longitud, repartidos en 17 curvas de las cuales diez son a derecha y por lo tanto otras siete a izquierda. Una recta de 1,314 km es una de las características principales del Autódromo Hermanos Rodríguez en el que se alcanzan altas velocidades. Las gradas pueden albergar 110.000 espectadores

Primer Gran Premio : 1963

Número de vueltas: 71

Longitud del circuito: 4,303 kilómetros

Distancia de carrera: 305, 354 km

Récord de vuelta: 1:17.774 (Valteri Bottas, Mercedes - 2021)