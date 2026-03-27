GP de Japón de F1, en directo: Sigue los Libres 2 en Suzuka, con Alonso y Sainz, hoy en vivo

El Gran Premio de Japón ha arrancado este viernes en el circuito de Suzuka, en casa de Honda, en un momento crucial para el motorista nipón tras el decepcionante inicio de su aventura como proveedor de Aston Martin.

Después de una primera tanda de entrenamientos libres en los que no ha participado Fernando Alonso, sustituído por el reserva Jack Crawford, se espera que el asturiano se suba al AMR26 en la segunda sesión.

LLEGA ALONSO Fernando Alonso ya ha llegado al circuito de Suzuka. El asturiano no ha participado esta mañana en los primeros libres, cediendo el volante al reserva Jack Crawford, pero sí tiene previsto subirse al coche en esta segunda sesión