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Fórmula 1
GP de Japón de F1, en directo: Sigue los Libres 2 en Suzuka, con Alonso y Sainz, hoy en vivo
Te contamos al detalle y en directo todo lo que suceda en esta segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, tercera cita del calendario 2026 de Fórmula 1
El Gran Premio de Japón ha arrancado este viernes en el circuito de Suzuka, en casa de Honda, en un momento crucial para el motorista nipón tras el decepcionante inicio de su aventura como proveedor de Aston Martin.
Después de una primera tanda de entrenamientos libres en los que no ha participado Fernando Alonso, sustituído por el reserva Jack Crawford, se espera que el asturiano se suba al AMR26 en la segunda sesión.
LLEGA ALONSO
Fernando Alonso ya ha llegado al circuito de Suzuka. El asturiano no ha participado esta mañana en los primeros libres, cediendo el volante al reserva Jack Crawford, pero sí tiene previsto subirse al coche en esta segunda sesión
ARRANCAMOS
Buenos días. En unos minutos, a partir de las 7:00 h. en España, dará comienzo la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Japón. La primera la ha dominado Mercedes, con George Russell al frente y los McLaren al acecho de su compañero Antonelli, vencedor en China
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