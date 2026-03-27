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Fórmula 1

GP de Japón de F1, en directo: Sigue los Libres 2 en Suzuka, con Alonso y Sainz, hoy en vivo

Te contamos al detalle y en directo todo lo que suceda en esta segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, tercera cita del calendario 2026 de Fórmula 1

Mercedes, con nueva decoración en Japón

Mercedes, con nueva decoración en Japón / Mercedes Petronas AMG

Laura López Albiac

Laura López Albiac

El Gran Premio de Japón ha arrancado este viernes en el circuito de Suzuka, en casa de Honda, en un momento crucial para el motorista nipón tras el decepcionante inicio de su aventura como proveedor de Aston Martin.

Después de una primera tanda de entrenamientos libres en los que no ha participado Fernando Alonso, sustituído por el reserva Jack Crawford, se espera que el asturiano se suba al AMR26 en la segunda sesión.

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