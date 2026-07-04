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FÓRMULA 1

GP Gran Bretaña F1 2026, en directo: La sprint de Silverstone, hoy, en vivo, con Alonso y Sainz

Te contamos la carrera sprint del GP de Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone, con Hamilton saliendo desde la pole y Sainz (15º) y Alonso (21º) rezagados en la parrilla

Kimi Antonelli en Silverstone

Kimi Antonelli en Silverstone / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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