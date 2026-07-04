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FÓRMULA 1
GP Gran Bretaña F1 2026, en directo: La sprint de Silverstone, hoy, en vivo, con Alonso y Sainz
Te contamos la carrera sprint del GP de Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone, con Hamilton saliendo desde la pole y Sainz (15º) y Alonso (21º) rezagados en la parrilla
¡Volvemos en unas horas!
Volvemos para la previa de la novena clasificación de la temporada 2026, que arrancará a las 17:00 horas en el trazado británico. Como siempre, les contaremos lo que suceda a través de la web de SPORT. ¡Cuídense!
Así de 'locas' fueron las tres primeras vueltas
"Han sido 10 vueltas con Lewis divertidas. Cuando he entrado en modo adelantamiento, sabía que llegaría mi oportunidad. He usado todo lo que tenía, y he podido adelantarle. He conseguido encontrar mi ritmo", expresaba Antonelli tras llevarse su primera victoria.
Los puntos que se han repartido al sprint
Otra jornada para olvidar para Alonso y Sainz
Termina el madrileño en 17ª plaza tras otra carrera complicada con los problemas de sobrepeso del FW-48. El asturiano es 20º, con solo Stroll y Pérez por detrás de él.
¡Victoria de Kimi Antonelli!
Primera victoria al sprint del italiano... deja a Hamilton a más de dos segundos y medio con Norris cerrando el podio. Liam Lawson cierra los puntos. C
¡Antonelli, disparado a su primera victoria al sprint!
Impresionante el piloto transalpino. Si parecía que la carrera iba a ser para Hamilton... lejos de la realidad. Antonelli parece ser imbatible...
Los pilotos que entran en los puntos
Los tiempos a dos vueltas del final
14/17 | Hamilton se queda
Pese a que viene con buen ritmo, lo tendrá difícil el siete veces campeón de F1 para acercarse a él. Está a más de un segundo y medio... Norris es tercero.
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