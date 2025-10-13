GP de Estados Unidos 2025 de F1: horarios y dónde ver en TV la cita de Austin, con Sainz y Alonso

Tras una semana de parón, regresa la F1 con el GP de Estados Unidos, del 17 al 19 de octubre, en el Circuito de las Américas (COTA) de Austin. La 19ª cita del calendario será la cuarta de las seis pruebas que se disputan en formato sprint, con doble carrera en sábado y domingo. Y atención porque en España la competición se desarrollará en horarios de tarde-noche. La carrera del domingo arrancará a las 21:00 horas.

Así va el Mundial

El GP de Estados Unidos de F1 será probablemente el punto crucial en la lucha por el título de pilotos, después de que McLaren certificara la corona de constructores en Singapur. A falta de seis grandes premios, el liderato es para Oscar Piastri , que tiene a 22 puntos a su compañero Lando Norris y a 63 al vigente campeón Max Verstappen.

En las quince primeras carreras de la temporada el MCL39 arrasó, con doce victorias, pero la última de sus pilotos se remonta a Zandvoort, el 31 de agosto. En las tres últimas carreras, Verstappen ha sumado 68 puntos de 75 posibles, ganando en Monza y Bakú, además del segundo puesto en el podio de Marina Bay, donde triunfó George Russell (Mercedes). Si mantiene la inercia en Austin, Max puede poner en un aprieto a la escudería 'papaya'.

Ferrari demostró una vez más que no está para grandes cosas este año. Charles Leclerc y Lewis Hamilton cosecharon una nueva decepción en Singapur y cedieron más puntos en el Mundial de pilotos, al mismo tiempo que perdieron la segunda posición en el de constructores. Sin embargo hay que recordar que hace un año Leclerc ganó en Austin, secundado por su entonces compañero de equipo Carlos Sainz.

Para los españoles, el fin de semana en Marina Bay fue muy notable, con Fernando Alonso en la séptima posición, recuperando tres posiciones desde la salida, mientras que Carlos Sainz, quien partió 18º tras la descalificación de los Williams en la crono del sábado, re montó hasta la 10º plaza para arañar un heróico punto.

Horarios del Gran Premio de Estados Unidos 2025

Viernes 17 de octubre

Entrenamientos Libres 1 (FP1): 19:30 - 20:30 horas

Clasificación sprint: 23:30 - 00:15 horas

Sábado 18 de octubre

Carrera sprint: 19:00 - 19:30 horas (19 vueltas)

Clasificación: 23:00 - 00:00 horas

Domingo 19 de octubre

Carrera: 21:00 horas (56 vueltas)

¿Dónde ver en TV y online el GP de Estados Unidos 2025?

El Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 2025 se podrá ver en TV en la plataforma de DAZN F1 y en Movistar+. También, tienes la opción de seguir todo lo que suceda en el fin de semana en el Circuito de Las Américas en directo a través de la web de SPORT.

Así es el circuito de las Américas (COTA) de Austin

El Circuito de las Américas es el primer trazado de Estados Unidos que se construyó exclusivamente para albergar Grandes Premios, por lo que se ha convertido en un lugar icónico del país norteamericano. Se trata de un circuito de más de cinco kilómetros y medio y una capacidad de 120.000 espectadores y comparte, en la actualidad, Gran Premio de motociclismo y de automovilismo. El COTA se completó en 2012. Fue diseñado por el arquitecto de referencia de la F1 Hermann Tilke

Alterna grandes premios de F1 y MotoGP, siendo Lewis Hamilton (5 victorias) y Marc Márquez (7) los pilotos más laureados en el trazado texano. En MotoGP, Marc Márquez es el piloto que más veces ha ganado en este trazado, con siete victorias en ocho carreras.

Tiene 5.513 kilómetros de largo , repartidos entre 20 curvas , de las que 11 son a izquierdas y 9 a derechas . El trazado es de 15 metros de ancho y su recta más larga tiene 1200m de longitud.

Tilke se inspiró en distintos circuitos de alrededor del mundo. De la curva 3 a la 6 se asemejan a las curvas rápidas de Silverstone o Suzuka. Por otro lado, de la 12 a la 15, emulan la zona del estadio de Hockenheim. Una de las principales atracciones del trazado es la subida de la recta principal que lleva a la primera curva, con un desnivel de 41 metros. La pista se recorre en dirección contraria a las agujas del reloj.