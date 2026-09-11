GP de España 2026 de F1, en directo: Resúmen, resultados y clasificación de Alonso y Sainz en el estreno del Madring

¡ Final !

Terminan los primeros libres del GP de España. George Russell lidera la sesión (1.34.077) por delante de Kimi Antonelli, a dos décimas y los Ferrari de Leclerc y Hamilton, a medio segundo, con Verstappen completando el top cinco. El estreno del Madring se salda limpiamente, sin incidencias que destacar, a pesar del susto final de Carlos Sainz con Hamilton