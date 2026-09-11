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GP de España 2026 de F1, en directo: Resúmen, resultados y clasificación de Alonso y Sainz en el estreno del Madring

Te contamos al detalle el estreno de la F1 en el Madring, este viernes en directo en los primeros entrenamientos libres del GP de España 2026

Alonso rueda en el Madring

Alonso rueda en el Madring / Aston Martin F1

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Laura López Albiac

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