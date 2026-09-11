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FÓRMULA 1
GP de España 2026 de F1, en directo: Resúmen, resultados y clasificación de Alonso y Sainz en el estreno del Madring
Te contamos al detalle el estreno de la F1 en el Madring, este viernes en directo en los primeros entrenamientos libres del GP de España 2026
Los tiempos
Les dejamos con los tiempos de estos Libres 2. Gracias por su confianza. Les esperamos en Libres 2, a partir de las 17 horas.
¡ Final !
Terminan los primeros libres del GP de España. George Russell lidera la sesión (1.34.077) por delante de Kimi Antonelli, a dos décimas y los Ferrari de Leclerc y Hamilton, a medio segundo, con Verstappen completando el top cinco. El estreno del Madring se salda limpiamente, sin incidencias que destacar, a pesar del susto final de Carlos Sainz con Hamilton
Una 'qualy' emocionante
Exigente. Fluido. Agotador. Técnico. Pedro de la Rosa describe el Madring y anticipa una batalla espectacular el sábado en clasificación
Alonso y Sainz progresan
Fernando Alonso y Carlos Sainz se sitúan 15º y 16º, respectivamente, aunque han recortado diferencias con blandos y está a poco más de dos segundos
Mercedes, con un plus
Russell sigue al frente (1.34.077) y su compañero en Mercedes Kimi Antonelli, que mejora y se sitúa a 2 décimas del británico, comandan la sesión
Últimos 10 minutos
Diez minutos para que termine la sesión. De momento, unos libres de aprendizaje y sin incidencias.
Velocidad en Mercedes
Los Mercedes de Antonelli y Russell, los Ferrari de Hamilton y Leclerc y Piastri, Lawson, Sainz o Lindblad, ya ruedan con blandos. La pista está limpia y muchos empiezan a probar su velocidad, aunque se lo toman con calma. Russell se encarama a la primera posición (1.34.1)
La Monumental impresiona
Ver pasar los F1 por la peraltada La Monumental es un auténtico espectáculo
Historia
Kimi prueba sus límites
Antonelli se está adaptando al circuito de Madring, poco a poco y poniendo a prueba sus límites
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