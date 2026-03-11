GP de China de F1: La tragedia de Aston Martin, parte 2

Lo avanzó Fernando Alonso y lo confirmó Adrian Newey. No habrá novedades en Aston Martin para el Gran Premio de China de Fórmula 1 que se disputa este fin de semana en el Shanghai International Circuit.

“¿Solución para China? Ninguna, no hay tiempo, por eso teníamos que tener máxima precaución aquí, porque lo que tenemos es con lo que vamos a correr allí. Luego, para Japón igual hay alguna mejora, ojalá, y más repuestos, piezas nuevas. Creo que llegarán más baterías y ahí podremos forzar el coche sabiendo que podemos repararlo, pero en China vamos a tener otro fin de semana con extrema cautela”, explicó Fernando Alonso tras el GP de Australia que abría el curso.

Con apenas siete días entre una prueba y otra, entre viajes y traslados, los equipos apenas han tenido margen para hacer balance de la prueba inaugural y se ven ya inmersos en la vorágine de un nuevo e incierto Gran Premio. En Aston Martin, que llega con lo puesto, las expectativas son mínimas. Ninguno de los dos coches, ni el de Fernando Alonso ni el de Lance Stroll, pudo terminar la carrera en Melbourne y, tras algunos ajustes en los boxes, apostaron por tomarlo con calma, volver a la pista y recoger algunos datos extras durante algunas vueltas.

Con poco rodaje previo, sin llegar siquiera a las simulaciones en los test de pretemporada, cualquier información es más que valiosa para un AMR26 que tiene mucho trabajo por delante, tanto en aerodinámica como en lo que respecta a un motor Honda muy lejos de sus rivales.

En una situación similar se encuentra Williams. En una carrera de eliminación, tanto el coche de Carlos Sainz como el de su compañero, Alex Albon, pudieron terminar la carrera, cruzando la bandera a cuadros en la 15ª y 12ª posición, respectivamente, pero en ningún momento dieron muestras de ser competitivos. "No estamos para luchar por los puntos", apuntó resignado el madrileño.

Mercedes, una balsa de aceite

En la otra cara de la moneda se encuentra Mercedes. Su unidad de potencia se ha revelado como una joya en este inicio de campeonato y sus dos pilotos ya son los rivales a batir. Doblete en la clasificación y doblete en la carrera para presentar sus credenciales en un curso lleno de cambios en el que los rivales siguen aprendiendo. A excepción de Ferrari, que tiene en la salida su mejor arma, el resto parece lejos de poder presentar batalla.

McLaren, la escudería que defiende título, vio como uno de sus pilotos Oscar Piastri, estrellaba el monoplaza antes de empezar la carrera. Su otro representante, el vigente campeón Lando Norris, se mantuvo discreto y poco pudo hacer más que defenderse de Max Verstappen para cruzar la bandera a cuadros en la quinta posición.

Piastri se estrelló en su vuelta de instalación antes de la carrera / @F1

Piastri desembarca en China como el campeón de 2025. Entonces, en un pasado que se antoja ya muy lejano, los dos pilotos de McLaren coparon el podio, con Russell como tercer invitado a la fiesta.

Una prueba extra

El Gran Premio de China pondrá un ingrediente extra al fin de semana y es que llega la primera carrera sprint del curso (sábado , 04:00 CET). Una ocasión más para sufrir, en algunos casos, y para celebrar, en el de otros.

El curso pasado el ganador de la carrera corta fue Lewis Hamilton, en uno de sus escasos podios con Ferrari. Piastri consiguió también subir al podio, segundo, mientras que Max Verstappen fue tercero.

El neerlandés se ha mostrado muy crítico con la nueva era de la Fórmula 1. "No lo estoy disfrutando en absoluto. Tampoco me importa dónde me clasifique. Ya sea en cabeza o donde estoy ahora, emocionalmente y en términos de sensaciones, estoy completamente vacío", dijo tras una sesión de clasificación en el que un accidente lo dejó fuera de la pugna. Finalmente fue sexto en carrera tras un intento titánico de dar caza a Norris.

Pese a las sensaciones del piloto de Red Bull, en el seno del equipo aseguran que sigue igual de motivado que siempre por lo que no hay que descartarlo como aspirante al podio del GP de China.