El GP de Canadá refuerza la esperanza de Williams y Carlos Sainz

Carlos Sainz firmó, en el Circuit Gilles Villeneuve de Montreal, una carrera muy positiva. El piloto madrileño, quien había clasificado 15º para el Gran Premio de Canadá, vio caer la bandera a cuadros en novena posición. Y eso que había cometido el tremendo error de montar las gomas intermedias al inicio de la carrera, a la espera de una lluvia que nunca llegó. Sumó dos puntos y confirmó que Williams empieza a ir por buen camino.

La realidad es que no ha sido un inicio de curso plácido para la escudería de Grove. El proyecto del FW48 ya dejaba malas sensaciones tras los primeros test de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, algo que se confirmó en las primeras carreras del curso. El sobrepeso es uno de los principales problemas de un monoplaza que aún tiene mucho trabajo por delante para volver a ser igual de competitivo que al final del pasado curso, cuando Sainz se llevó dos podios (Azerbaiyán y Qatar) en su primera temporada con la escudería.

Carlos Sainz rodando con el FW48 en el Circuit Gilles Villeneuve de Canadá / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Pero lo cierto es que desde la fábrica se está trabajando para revertir la solución, tanto en el proyecto del monoplaza como en la contratación de nuevos ingenieros y técnicos que puedan sumar con su experiencia. Y poco a poco, el esfuerzo va dando resultados. Sainz sumó sus primeros puntos en China y repitió en Miami, el mismo GP en el que Alex Albon estrenó su casillero. Y el '55' volvió a sumar dos más en Canadá.

"Hemos podido remontar bien. He hecho un segundo 'stint' muy bueno de carrera, incluso con los McLaren que los llevaba cerca mío íbamos casi al mismo ritmo. He podido hacer gran parte de la carrera y remontar ahí, y a partir de ahí nada, he traído a casa un noveno, que si me lo dices después de la vuelta 2 cuando he tenido que parar, lo hubiese firmado", dijo el madrileño a DAZN, orgulloso del resultado.

Una tendencia positiva

"Espero poder seguir la tendencia positiva de las últimas carreras, donde cada vez estamos luchando más por los puntos. Hoy ha habido momentos en el segundo stint que era el más rápido de la mitad de parrilla, creo que eran un poco las condiciones, sinceramente que hacía mucho frío y he podido meter el neumático en temperatura. Yo creo que todavía nos quedan dos o tres decimitas reales para ser el mejor equipo de mitad de la parrilla", decía Sainz.

Sobre esta tendencia positiva de la que habló Carlos también se refirió James Vowles, director de equipo. "Estoy muy contento. Hemos añadido mucho rendimiento, tanto en Miami como aquí, y nos gusta ver que vamos al paso adecuado", decía a DAZN tras la cita en Canadá.

La estrategia escogida de montar los neumáticos intermedios no fue la ideal, por lo que todo hace pensar que de no haber arriesgado con la elección, Sainz hubiese terminaado mejor paraddo. "Hemos peleado con los Haas y Alpine, que también traían mejoras aquí mejoras, aunque creo que nos faltan una décima o dos. También Carlos ha exprimido el coche al máximo, y hemos tomado riesgos que no han dado su fruto, pero es bueno ver que hemos podido llegar a esos puntos", expresó Vowles.

Las mejoras reales, en agosto

El 'jefazo' apuntó que, si bien se esperan pequeñas mejoras de cara a las próximas citas, en Grove planean que el cambio real llegue tras el parón veraniego. "No estaré contento hasta que el coche llegue a donde sé que puede llegar y eso será en agosto. Iremos mejorando el rendimiento, pero hasta que no llegue agosto no llegaremos a ese punto final de rendimiento", expresó James.

El plan es ambicioso y las ganas que se están poniendo en la fábrica así lo reflejan. "Durante los próximos seis meses, tenemos un desarrollo realmente bueno y sólido que aportará rendimiento al coche la mayoría de los fines de semana, o seguir desarrollando de esa manera y asegurarnos de ir recuperando terreno hasta volver a una posición regular de puntos", sentenció en un vídeo compartido por la escudería.