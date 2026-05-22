El GP de Canadá, amenazado por la lluvia, los gansos... y las marmotas

La Fórmula 1 aterriza este fin de semana en el Circuit Gilles Villeneuve de Montreal (Canadá) para disputar la quinta cita del curso 2026. Lo hace tras un parón de 3 semanas después del Gran Premio de Miami, y con la incógnita de quién será esta vez el piloto o monoplaza que intente frenar la buena dinámica en el box de Mercedes... pero la realidad es que ahora el campeonato está pendiente de otra cosa. Y no es otra que la meteorología y la fauna local.

Puede parecer broma. Pero es la realidad. La presencia de animales salvajes es algo habitual en el trazado canadiense, sin ir más lejos las marmotas suelen hacer acto de presencia en él. De hecho, el pasado curso Lewis Hamilton atropelló a una de ellas, mostrándose profundamente afectado. "Sentí algo, pero estaba en la recta. Miré por los retrovisores y no vi nada. Me dicen ahora que era una marmota… estoy devastado", expresó el piloto de Ferrari ante las televisiones. "Me encantan los animales, así que estoy muy triste. Es horrible", agregó, lamentando lo ocurrido.

Pues bien, ahora no son solo las marmotas las que amenazan con irrumpir en pista. También los gansos. Parece ser que nadie había previsto que, al ser la cita adelantada al mes de mayo en vez de ser en junio como viene siendo habitual, el GP coincidiría con la temporada de migración de los gansos canadienses. Las aves hacen escala en Montreal desde abril hasta finales de mayo antes de subir hacia el Norte del país.

De hecho, durante la jornada del jueves, varios coches de seguridad salieron a hacer una vuelta de reconocimiento por el circuito y se toparon con ellos, algo que la Fórmula 1 aprovechó para compartir a modo 'meme' a través de sus redes sociales.

La lluvia, a la vuelta de la esquina

Por otro lado, a la hora de escribir esta información la probabilidad de lluvia de cara a la carrera del domingo es del 90%, por lo que la parrilla también deberá estar atenta al cielo. Un problema, puesto que la cita está prevista para las 16.00 hora local (22.00 en España), por lo que si la salida debe retrasarse, las horas de luz comenzarían a ser un problema. Habrá que esperar para saber cómo se desarrolla el fin de semana.