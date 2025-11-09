En Directo
F1
¡Norris lidera y Piastri recibe 10 segundos de sanción!
Te contamos en directo la carrera del GP de Brasil, con la batalla por el título 2025 de F1 al rojo vivo
Quedan solo cuatro grandes premios para que termine la temporada 2025 de Fórmula 1 y la carrera de este domingo en Brasil puede ser determinante en lucha por el campeonato de pilotos, así como de cara al pulso a tres bandas por el subcampeonato de constructores.
¡Verstappen ya es 5º!
Al inicio de la vuelta 21, Max Verstappen ha superado a Alex Albon y ha consolidado la quinta posición en la carrera. Su próximo objetivo será adelantar a George Russell.
El top 10 en Interlagos
Tras las 20 primeras vueltas, así están los 10 primeros clasificados:
- Norris
- Piastri
- Antonelli
- Russell
- Lawson
- Albon
- Verstappen
- Alonso
- Hülkenberg
- Tsunoda
Verstappen supera a Alonso
Max acaba de adelantar en la pista a Alonso durante el inicio de la vuelta 18. El piloto de Red Bull busca remontar hasta la cabeza de carrera. ¡La pelea por el título sigue al rojo vivo!
¡Sancionado Oscar Piastri!
Piastri recibe una sanción de 10 segundos por el incidente junto a Antonelli y Leclerc. La sanción se deberá cumplir en la siguiente parada en boxes.
¡Verstappen marca la mejor vuelta!
El fin de semana para Max Verstappen se está complicando por momentos. Tras su salida desde pitlane, el piloto de Red Bull ha tenido que cambiar los neumáticos tras un pinchazo. En estos momentos, Verstappen está rodando 13º y ha marcado la vuelta rápida con el neumático medio.
Las posiciones de Sainz y Alonso
Los dos pilotos españoles han conseguido sobrevivir al caótico inicio de carrera. Ambos han salido a la pista con estrategias diferentes, pero siguen en la competición. Sainz está rodando 10º y Alonso lo hace 11º.
¡Se anota el incidente de Piastri!
El accidente en el que han visto involucrados Piastri, Antonelli y Leclerc está anotado por parte de la FIA. El piloto de McLaren podría recibir una sanción.
¡Fin del VSC!
Las nueve primeras vueltas han estado llenas de caos, pero la acción ha vuelta a la pista con normalidad. Lidera Norris, seguido de Piastri y Antonelli.
El pinchazo de Verstappen
En la octava vuelta, Max Verstappen ha pasado por boxes para cambiar los neumáticos. Desde el equipo han detectado un pinchazo en uno de sus neumáticos.
¡Aparece el VSC!
Tras el incidente, el monoplaza de Leclerc ha perdido un neumático y no ha podido seguir en la pista. Aparece el Virtual Safet Car para retirar el coche de Ferrari.
- La convocatoria del FC Barcelona para visitar al Celta de Vigo
- Lo pasé mal en el Barça, me lo tomé como algo muy personal, tendría que haber disfrutado más
- El cachondeo de la selección polaca por las fotos de Anna Lewandowska: 'Durante mucho tiempo nadie quiso decirle la verdad a Robert
- El Camp Nou comparado con la lata de sardinas del Bernabéu no tiene color
- Trabajo intensivo de Flick y el staff con Rashford
- Flick despeja las dudas con Joan Garcia y Koundé
- Mario Bruno Fernández 'explota' tras un error de Willy Hernangómez: '¡Qué vergüenza...
- Bàsquet Girona - Barça, en directo: sexta jornada de la Liga Endesa, hoy en vivo