Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En Directo

En Directo

F1

¡Norris lidera y Piastri recibe 10 segundos de sanción!

Te contamos en directo la carrera del GP de Brasil, con la batalla por el título 2025 de F1 al rojo vivo

14 ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team AMR24, action during the 2025 Formula 1 Grande Premio de Sao Paulo, 2025 Sao Paulo Grand Prix, 21th round of the 2025 FIA Formula One World Championship from November 7 to 9, 2025 on the Interlagos, in Sao Paulo, Brazil - Photo Antonin Vincent / DPPI AFP7 07/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press;2025;BRÉSIL;f1;formula 1;FORMULE 1;Motorsport;SAO PAULO;Sport;F1 - SAO PAULO GRAND PRIX 2025;

14 ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team AMR24, action during the 2025 Formula 1 Grande Premio de Sao Paulo, 2025 Sao Paulo Grand Prix, 21th round of the 2025 FIA Formula One World Championship from November 7 to 9, 2025 on the Interlagos, in Sao Paulo, Brazil - Photo Antonin Vincent / DPPI AFP7 07/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press;2025;BRÉSIL;f1;formula 1;FORMULE 1;Motorsport;SAO PAULO;Sport;F1 - SAO PAULO GRAND PRIX 2025; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Irene Lao Puertas

Quedan solo cuatro grandes premios para que termine la temporada 2025 de Fórmula 1 y la carrera de este domingo en Brasil puede ser determinante en lucha por el campeonato de pilotos, así como de cara al pulso a tres bandas por el subcampeonato de constructores.

Actualizar
Ver más

TEMAS