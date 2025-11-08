En Directo
Fórmula 1
GP de Brasil 2025 de F1: Sigue en directo la carrera sprint en Interlagos, con Alonso y Sainz
Este sábado se disputa la quinta de las seis carreras sprint del calendario de F1 en el circuito de Sao Paulo, a 24 vueltas. Te lo contamos en directo
Albert Miranda
Vamos con la primera carrera del fin de semana en Brasil, una sprint de 24 vueltas que otorgará ocho puntos al vencedor. Sigue en directo lo que ocurra este sábado en el circuito Interlagos de Sao Paulo.
Carrera Sprint GP de Brasil F1 | FINAL
Con este resultado de la carrera Sprint, Norris aventaja en 9 puntos a Piastri. Recordemos que ha trompeado en la vuelta 7. Verstappen se queda a 41 puntos del líder y a 30 de Piastri. Por otro lado, Alonso suma tres puntos muy buenos para la lucha en la zona media. En cuanto al campeonato de constructores, Mercedes suma 13 puntos y avanza a Ferrari. Se vuelve a poner en segunda posición.
Carrera Sprint GP de Brasil F1 | FINAL
La carrera Sprint ha acabado en bandera amarilla, tras un accidente fortísimo de Bortoleto. Ha sido en la curva 1 y se ha chocado a 320 km/h. El coche ha quedado totalmente destrozado. No obstante, el piloto está bien, pero tendrá que ir al centro médico. El accidente ha sido muy fuerte. Es muy posible que no pueda clasificar esta tarde.
Carrera Sprint GP de Brasil F1 | FINAL
¡Norris gana la carrera Sprint con más sufrimiento de lo esperado! Antonelli no ha podido adelantarle en ningún momento a pesar de estar en zona de DRS. Russell acaba tercero y Verstappen cuarto. Leclerc pudo adelantar a Alonso en la antepenúltima vuelta y queda quinto. Seguidamente, carrerón de Alonso quedan en sexta posición y aguantando a los Ferrari durante toda la sesión. Por otro lado, Carlos Sainz quedó en décimo quinta posición.
Carrera Sprint GP de Brasil F1 | FINAL
¡FINAAL DE LA CARRERA SPRINT!
Carrera Sprint GP de Brasil F1 | 24/24
¡Bandera amarilla! Bortoleto está fuera en la curva 1
Carrera Sprint GP de Brasil F1 | 24/24
¡Última vuelta de la carrera Sprint!
Carrera Sprint GP de Brasil F1 | 22/24
¡Qué pena! A falta de dos vueltas para el final, Leclerc ha adelantado a Fernando Alonso. El piloto español tiene el neumático delantero derecho muy tocado.
Carrera Sprint GP de Brasil F1 | 21/24
¡Antonelli otra vez en zona de DRS! ¡A cuatro décimas de Norris!
Carrera Sprint GP de Brasil F1 | 20/24
Alonso está arriesgando más y tira agua a los de atrás. Los pianos están mojados y lanza agua sin querer.
Carrera Sprint GP de Brasil F1 | 18/24
¡Fernando Alonso está realizando una defensa numantina!
