GP de Brasil 2025 de F1: Sigue en directo la carrera sprint en Interlagos, con Alonso y Sainz

Carrera Sprint GP de Brasil F1 | FINAL

Con este resultado de la carrera Sprint, Norris aventaja en 9 puntos a Piastri. Recordemos que ha trompeado en la vuelta 7. Verstappen se queda a 41 puntos del líder y a 30 de Piastri. Por otro lado, Alonso suma tres puntos muy buenos para la lucha en la zona media. En cuanto al campeonato de constructores, Mercedes suma 13 puntos y avanza a Ferrari. Se vuelve a poner en segunda posición.